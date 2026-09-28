Este viernes 2 de octubre comenzará una nueva jornada de pagos para más de 790 mil pensionistas del Decreto Ley N.° 19990. La Oficina de Normalización Previsional (ONP) informó que los depósitos correspondientes a octubre seguirán un cronograma establecido según la inicial del apellido paterno. Así, miles de jubilados podrán conocer con anticipación el día en que tendrán disponible su pensión. El proceso se extenderá durante los primeros días del mes y avanzará de manera progresiva.

El nuevo calendario fue aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) mediante una Resolución Viceministerial publicada el sábado 26 de setiembre. De acuerdo con la modificación anunciada por la ONP, los depósitos comenzarán este viernes y culminarán el miércoles 7 de octubre. La distribución por letras busca ordenar el proceso y facilitar que cada pensionista identifique su fecha de cobro. Con el cronograma en mano, los beneficiarios podrán verificar cuándo recibirán el pago correspondiente a este mes.

Conoce las fechas de pago que fueron modificadas para cobrar tu pensión del mes de octubre

El calendario de pensiones para octubre sufrió una modificación luego de que la ONP informara al Ministerio de Economía y Finanzas sobre situaciones imprevistas que podían poner en riesgo la atención oportuna de los pensionistas. Ante este escenario, las autoridades ajustaron las fechas inicialmente establecidas para garantizar el depósito correspondiente. La nueva programación distribuye los pagos durante cuatro jornadas consecutivas. Cada beneficiario deberá revisar la primera letra de su apellido paterno para conocer cuándo recibirá su pensión.

La ruta de pagos comenzará este viernes 2 de octubre con los pensionistas cuyos apellidos paternos empiezan entre las letras A y C. El lunes 5 será el turno de quienes se encuentran entre D y L, mientras que el martes 6 corresponderá al grupo de M a Q. Finalmente, el miércoles 7 de octubre se completará el cronograma con los apellidos comprendidos entre R y Z. Así, el depósito en cuenta avanzará de manera ordenada hasta cubrir a todos los beneficiarios.

El miércoles 14 de octubre se realizará el depósito a 75 mil 157 pensionistas de otros regímenes

El calendario de octubre continuará el miércoles 14 con el depósito destinado a 75 mil 157 pensionistas pertenecientes a otros regímenes previsionales. En esta jornada están incluidos los beneficiarios de los Decretos Ley N.° 20530 y 18846, además de las pensiones por encargo. También forman parte de este grupo quienes pertenecen al Régimen Especial Pesquero y al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. De esta manera, el pago alcanzará a más pensionistas bajo distintas modalidades.

Mientras tanto, los jubilados pueden revisar el detalle de sus depósitos y descargar la constancia de pago mediante la plataforma virtual de la ONP, en la opción “Cobro pensión”. El nuevo cronograma también adelantó las fechas previstas inicialmente: los apellidos de A-C pasaron del 7 al 2 de octubre, mientras que D-L se movieron del 9 al 5. Para M-Q, el depósito pasó del 12 al 6, y R-Z del 13 al 7 de octubre. Así, los pagos llegarán entre cuatro y seis días antes de lo programado originalmente.

¿Por qué el cronograma original se modificó si establecía que los depósitos de octubre empezaban el 7?

El calendario de pensiones de octubre cambió de rumbo respecto a lo previsto inicialmente por las autoridades. El cronograma original contemplaba que los depósitos comenzarían el 7 de octubre y continuarían hasta el día 13. Sin embargo, una nueva disposición modificó las fechas establecidas para los pensionistas. La medida busca reorganizar el proceso de abonos correspondientes a este mes.

Con la Resolución Viceministerial N.° 0011-2026-EF/11.01, el periodo de depósitos quedó adelantado entre el 2 y el 7 de octubre. De esta manera, los pensionistas recibirán sus pagos antes de las fechas que figuraban en el calendario inicial. El cambio concentra los abonos en menos días y establece una nueva ruta para la entrega de las pensiones. Los beneficiarios deberán considerar estas fechas al momento de verificar la disponibilidad de sus depósitos.