El DNI representa la credencial básica mediante la cual cada individuo acredita quién es. Este instrumento, entregado por la entidad registral del país, reúne la información clave que permite el reconocimiento ante instituciones públicas y el entorno social, razón por la cual su portación resulta indispensable en todo momento. En relación con ello, a continuación se detalla el trámite necesario para actualizar la condición conyugal.

¿Cambió tu estado civil? Así puedes actualizarlo en tu DNI, según Reniec

Si necesitas rectificar tu estado civil en tu DNI, ten en cuenta lo siguiente:

Si cuentas con un DNI Electrónico , puedes realizar el trámite de manera virtual a través de la web o en la Plataforma Virtual Multiservicios (PVM) , siempre que tu acta de matrimonio se encuentre en la base de datos de Reniec.

, puedes realizar el trámite de manera a través de la o en la , siempre que tu acta de matrimonio se encuentre en la base de datos de Reniec. Si tienes un DNI Azul , el trámite debe hacerse de forma presencial en un centro de atención del Reniec o en un centro MAC . En este caso, se te emitirá un DNI Electrónico .

, el trámite debe hacerse de forma en un o en un . En este caso, se te emitirá un . En caso de cambiar tu estado civil a divorciado, viudo o de divorciado/viudo nuevamente a casado , el trámite se realiza únicamente de manera presencial en Reniec o en un MAC.

o de , el trámite se realiza únicamente de manera en Reniec o en un MAC. Si contrajiste matrimonio en el extranjero, deberás inscribir tu acta en el Consulado Peruano correspondiente para poder rectificar tu estado civil en el DNI.

Estos son los requisitos

Recibo de Pago por Derechos Administrativos.

Para cambio a casado: declaración jurada indicando esa condición. Si eres mujer, estás casada y deseas adicionar el apellido de tu esposo, debes presentar la copia certificada del acta de matrimonio civil.

declaración jurada indicando esa condición. Si eres mujer, estás casada y deseas adicionar el apellido de tu esposo, debes presentar la copia certificada del acta de matrimonio civil. Para cambio a divorciado : copia certificada del acta de matrimonio con la anotación marginal de la disolución del vínculo matrimonial, expedida por el Registro del Estado Civil.

: copia certificada del acta de matrimonio con la anotación marginal de la disolución del vínculo matrimonial, expedida por el Registro del Estado Civil. Para cambio a viudo: declaración jurada de matrimonio (si tu estado civil está como soltero) y copia certificada del acta de defunción del cónyuge, expedida por el Registro del Estado Civil.

declaración jurada de matrimonio (si tu estado civil está como soltero) y copia certificada del acta de defunción del cónyuge, expedida por el Registro del Estado Civil. Si te casas en el extranjero, debes inscribir tu matrimonio en el Consulado Peruano del país que corresponda, para que puedas rectificar tu estado civil en tu DNI.

No es necesario presentar el acta solicitada, si esta se encuentra dentro de la base de datos de Reniec. Puedes verificarlo en línea o en las oficinas registrales del Reniec , oficinas de registros de estado civil automatizadas.

Así puedes solicitar el cambio en línea

Antes de iniciar:

Debes tener DNI electrónico.

La rectificación en DNIe: S/ 35.00 con el código de tributo 00729

con el código de tributo 00729 Conserva el voucher de pago.

Después de ingresar el trámite en nuestra web, verifica el proceso en Consulta de Estado de Trámite de DNI y una vez que esté al 100%, podrás acercarte a recoger tu DNI.

Ten en cuenta que bajo esta modalidad, la entrega del DNI es personal y no hay opción de presentar una carta poder para que recoja otra persona, ya que tu identidad debe ser verificada tomando tus huellas digitales en el lector biométrico. Así mismo no procede cambio de lugar de entrega de DNI

Así puedes hacerlo en 3 pasos

1) Paga el trámite

Realiza el pago por actualización de estado civil de acuerdo a la siguiente escala:

SI tienes DNI azul: S/ 30.00 con el código de tributo 02121

con el código de tributo 02121 Si tienes DNI electrónico: S/ 35.00 con el código de tributo 00729

Canales de pago:

Yape – Agente BCP

Genera tu ticket en recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/ Selecciona el código correspondiente al trámite. Luego, ingresa a la aplicación Yape > Yapear servicios > Reniec y coloca tu número de ticket.

También puedes acercarte con ese ticket y pagar desde el agente BCP más cercano.

Conoce sobre los 14 trámites que puedes pagar a través de la ticketera (sección informativa).

Banco de la Nación – Agencia, agente o Pagalo.pe

Ingresa a Pagalo.pe, o acércate a la agencia o agente del Banco de la Nación más cercano y haz el pago con el código correspondiente.

Para ambas modalidades, guarda tu comprobante y/o captura de pantalla.

2) Acércate al Reniec

Dirígete a un centro de atención o un centro MAC y presenta los requisitos más tu comprobante de pago. El funcionario te emitirá un ticket para que puedas pasar a recoger el DNI.

Plazo de entrega: Aproximadamente 10 días hábiles

3) Recoge el DNI

Después de ingresar el trámite en nuestra web, verifica el proceso en Consulta de Estado de Trámite de DNI y una vez que esté al l 100%, podrás acercarte a recoger tu documento.

Si necesitas cambiar el lugar de entrega de tu DNI , deberás pagar un costo adicional de S/ 5.00 y el tiempo de espera para la entrega se ampliará entre 15 días hábiles más.

, deberás pagar un costo adicional de y el tiempo de espera para la entrega se ampliará entre 15 más. Si por alguna razón no pudieras ir a recoger el DNI azul, tu representante puede presentar una carta poder simple , firmada por ti y con tu huella dactilar, para recoger el documento.

En el caso del DNIe, su entrega es personal ya que debes ingresar la clave secreta de tu certificado y firma digital.

Para una atención más rápida y eficiente, te invitamos a contactarnos a través de nuestra asistente virtual por WhatsApp. También, puedes comunicarte al teléfono (01) 315-2700 o (01) 315-4000, anexo 1900.