El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), en coordinación con diversas municipalidades del país, anunció nuevas jornadas gratuitas para tramitar el DNI electrónico. Estas campañas, que se desarrollarán en zonas urbanas y rurales, ofrecerán la posibilidad de obtener el DNIe por primera vez, renovar el documento vencido o pedir un duplicado sin costo alguno.

Cada municipalidad ha establecido horarios y grupos priorizados para garantizar un acceso ordenado. A continuación, te contamos los lugares, fechas y requisitos para participar.

¿DÓNDE SE REALIZARÁ LA CAMPAÑA GRATUITA DEL DNI ELECTRÓNICO?

Loreto (Lagunas, Alto Amazonas)

La Municipalidad Distrital de Lagunas habilitará una jornada especial en su palacio municipal desde las 8:30 a. m., dirigida a quienes necesiten obtener su DNI electrónico por primera vez o renovar el documento por extravío o caducidad. Debido a que los cupos serán reducidos, se recomienda acudir con anticipación.

Junín (Huaripampa, Jauja)

En Jauja, la Municipalidad Distrital de Huaripampa realizará una campaña sin costo orientada exclusivamente a menores de 0 a 17 años, adultos mayores, personas con discapacidad y ciudadanos registrados en situación de pobreza extrema según el SISFOH. La atención se iniciará a las 9 a. m. en el auditorio municipal.

Apurímac (Maras, Cotabambas)

La Municipalidad Distrital de Maras llevará a cabo una actividad gratuita los días 17 y 18 de noviembre, desde las 9 de la mañana en el auditorio municipal, para facilitar la actualización del documento hacia el formato electrónico. La actividad priorizará a niños y adultos mayores, además de ciudadanos de entre 18 y 59 años que cuenten con una Ficha Socioeconómica del Sisfoh que los ubique en pobreza o pobreza extrema, según informa el diario La República.

Foto: Andina

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE TENER UN DNI ELECTRÓNICO?

El DNIe no solo sirve como documento de identidad, sino que también permite acceder a servicios digitales y firmar documentos con validez legal. Entre sus beneficios más relevantes se encuentran:

Facilitar trámites en línea y reducir desplazamientos innecesarios.

Reforzar la seguridad en la verificación de identidad y prevenir suplantaciones.

Agilizar gestiones ante entidades públicas y privadas.

Promover la inclusión digital y el acceso a servicios del Estado.

Reducir los costos y el uso de papel en los procedimientos presenciales.

Gracias a estas ventajas, el DNI electrónico se consolida como una herramienta fundamental para la transformación digital del país y la modernización de los servicios ciudadanos.

Reniec solo emitirá el DNI electrónico 3.0.

¿QUÉ ES LO QUE DEBES SABER SOBRE RENIEC?

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, conocido como Reniec, es una entidad del gobierno peruano encargada de llevar un registro de la identificación y estado civil de los ciudadanos peruanos y extranjeros residentes en el país. Su objetivo principal es garantizar la identificación de los ciudadanos peruanos y la autenticidad de los documentos que acrediten su identidad.

El Reniec fue creado en 1993 a través de la Ley Nº 26497, que estableció la obligación de contar con un sistema de registro de identificación para todos los ciudadanos peruanos mayores de 18 años. Desde entonces, el Reniec ha ido ampliando sus funciones y ha implementado diversos programas y servicios para facilitar el acceso a la identificación y estado civil de los ciudadanos.

Entre los servicios que ofrece el Reniec se encuentran la emisión de DNI (Documento Nacional de Identidad), que es el documento de identificación oficial en el Perú; la emisión de certificados de nacimiento, matrimonio y defunción; y la realización de trámites relacionados con el cambio de nombre, género u otros datos de identificación.

Además, el Reniec también tiene un papel importante en la organización de elecciones y procesos de votación en el país, ya que es el encargado de verificar la identidad de los votantes y mantener el registro de los votantes habilitados para sufragar.