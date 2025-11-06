Redacción EC
El gobierno peruano a través del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), hoy continúa promoviendo campañas donde el objetivo primordial es facilitar el otorgamiento del Documento Nacional de Identidad () electrónico a población vulnerable sobre todo, y en esa línea, buscar cerrar brechas de equivalencia a nivel nacional. Al respecto, las fechas del 10 y 11 de noviembre 2025 puntualmente, se presentan como las jornadas a partir de las cuales, y de manera gratuita, estarán realizándose entregas efectivas por parte de municipalidades que a nivel nacional, ponen a tu disposición variados servicios referentes a la obtención de dicha cédula biométrica.

ESTOS HORARIOS Y LUGARES HAN SIDO HABILITADOS PARA OTORGAMIENTO DE DNIE DURANTE EL 10 Y 11 DE NOVIEMBRE GRATUITAMENTE

Hoy las actividades organizadas por parte de municipalidades contando con el apoyo de dicha entidad de Gobierno, representan una gran oportunidad para diversas comunidades del país, y sobre todo población de mayor vulnerabilidad que gratuitamente tiene la posibilidad de obtener la importante cédula biométrica, o en todo caso renovarla.

Transcurridos ya 10 meses, la estratégica alianza entre el RENIEC y las siguientes comunas, continúan promoviendo la realización de campañas itinerantes para la tramitación gratuita de DNIe provisto actualmente de hasta 64 elementos de seguridad, y durante las programadas jornadas del 10 y 11 de noviembre 2025:

  • Municipalidad Distrital de Palpa (Ica)

- Horario: 9 a.m. a 3 p.m.

- Lugar: Portal de Escribanos N° 143

  • Municipalidad Distrital de Maranura (Cusco)

- Horario: 8 a.m. a 1 p.m. / 2 a 5 p.m.

- Lugar: Auditorio de Seguridad Ciudadana

  • Municipalidad Distrital de Corongo (Áncash)

- Fecha: 10 de noviembre

- Horario: De 8 a.m. a 4 de la tarde

- Lugar: Auditorio Municipal

En relación a estas campañas itinerantes programadas para el lunes 10 y martes 11 de noviembre 2025, resulta importante destacar con respecto a los servicios ofrecidos y vinculados a la obtención gratuita de DNIe, que los vecinos de tanto Palpa como Maranura y Corongo, podrán llevar a cabo los siguientes trámites durante solamente dicha fecha:

  • Emisión de DNIe para niños y adolescentes entre 0 y 17 años.
  • Emisión de DNIe para adultos mayores de 60 años.
  • Cambio de domicilio.
  • Actualización de estado civil.
  • Renovación o cambio de DNI.
  • Otros trámites documentarios relacionados.

EL 10 Y 11 DE NOVIEMBRE: LOS GRUPOS BENEFICIARIOS DE LAS CAMPAÑAS GRATUITAS PARA OTORGAMIENTO DE DNIE EN PERÚ

  • Niños y jóvenes de 0 a 17 años
  • Adultos de 60 años a más
  • Personas con discapacidad acreditada por CONADIS
  • Personas entre 18 y 59 años bajo condición de pobreza (SISFOH)

LA MUNICIPALIDAD DE LIMA QUE LANZA CAMPAÑA PARA OTORGAMIENTO GRATUITO DE DNIE HASTA FINES DE 2025

A propósito de la gratuidad como tal, te contamos asimismo que hoy un distrito limeño también llama la atención por aliarse con el Gobierno mediante el RENIEC, y en esta oportunidad a fin de facilitar emisión durante jornadas que desde el 8 de enero solamente vienen llevándose a cabo el día miércoles.

DNI para menores de edad también otorga gratis el RENIEC mediante campañas itinerantes organizadas por municipalidades distritales. (Fuente: El Peruano)
Hasta el 31 de diciembre 2025, la oficina de la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente (DEMUNA) ubicada dentro del Palacio Municipal de (Av. Túpac Amaru 4.5 Km), tendrá abiertas sus puertas para recibir a menores de edad acompañados por progenitor o adulto responsable, y así proceder de manera efectiva a tramitar el DNIe convertido en el más seguro de América Latina.

A través de estas campañas, reafirmamos nuestro compromiso con la niñez y la juventud del distrito, eliminando barreras y facilitando el acceso a su identificación”, manifiesta el alcalde de dicho distrito de Lima Norte, Alfredo Reynaga, haciendo hincapié en el horario de atención de 9 a.m. a 12 p.m., y como requisito asistir vestido con un polo de color para la toma de la fotografía respectiva.

Resulta importante destacar que los niños y adolescentes de Independencia, pueden participar de campaña gratuita para emisión, renovación y duplicado de DNIe, pero presentando la credencial original solamente los miércoles hasta fin de año, y ante casos de nueva inscripción, acercándose también junto a partida de nacimiento e imagen personal tamaño carné de ser posible.

