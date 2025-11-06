El gobierno peruano a través del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), hoy continúa promoviendo campañas donde el objetivo primordial es facilitar el otorgamiento del Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico a población vulnerable sobre todo, y en esa línea, buscar cerrar brechas de equivalencia a nivel nacional. Al respecto, las fechas del 10 y 11 de noviembre 2025 puntualmente, se presentan como las jornadas a partir de las cuales, y de manera gratuita, estarán realizándose entregas efectivas por parte de municipalidades que a nivel nacional, ponen a tu disposición variados servicios referentes a la obtención de dicha cédula biométrica.
ESTOS HORARIOS Y LUGARES HAN SIDO HABILITADOS PARA OTORGAMIENTO DE DNIE DURANTE EL 10 Y 11 DE NOVIEMBRE GRATUITAMENTE
Hoy las actividades organizadas por parte de municipalidades contando con el apoyo de dicha entidad de Gobierno, representan una gran oportunidad para diversas comunidades del país, y sobre todo población de mayor vulnerabilidad que gratuitamente tiene la posibilidad de obtener la importante cédula biométrica, o en todo caso renovarla.
Transcurridos ya 10 meses, la estratégica alianza entre el RENIEC y las siguientes comunas, continúan promoviendo la realización de campañas itinerantes para la tramitación gratuita de DNIe provisto actualmente de hasta 64 elementos de seguridad, y durante las programadas jornadas del 10 y 11 de noviembre 2025:
- Municipalidad Distrital de Palpa (Ica)
- Horario: 9 a.m. a 3 p.m.
- Lugar: Portal de Escribanos N° 143
- Municipalidad Distrital de Maranura (Cusco)
- Horario: 8 a.m. a 1 p.m. / 2 a 5 p.m.
- Lugar: Auditorio de Seguridad Ciudadana
- Municipalidad Distrital de Corongo (Áncash)
- Fecha: 10 de noviembre
- Horario: De 8 a.m. a 4 de la tarde
- Lugar: Auditorio Municipal
En relación a estas campañas itinerantes programadas para el lunes 10 y martes 11 de noviembre 2025, resulta importante destacar con respecto a los servicios ofrecidos y vinculados a la obtención gratuita de DNIe, que los vecinos de tanto Palpa como Maranura y Corongo, podrán llevar a cabo los siguientes trámites durante solamente dicha fecha:
- Emisión de DNIe para niños y adolescentes entre 0 y 17 años.
- Emisión de DNIe para adultos mayores de 60 años.
- Cambio de domicilio.
- Actualización de estado civil.
- Renovación o cambio de DNI.
- Otros trámites documentarios relacionados.
EL 10 Y 11 DE NOVIEMBRE: LOS GRUPOS BENEFICIARIOS DE LAS CAMPAÑAS GRATUITAS PARA OTORGAMIENTO DE DNIE EN PERÚ
- Niños y jóvenes de 0 a 17 años
- Adultos de 60 años a más
- Personas con discapacidad acreditada por CONADIS
- Personas entre 18 y 59 años bajo condición de pobreza (SISFOH)
LA MUNICIPALIDAD DE LIMA QUE LANZA CAMPAÑA PARA OTORGAMIENTO GRATUITO DE DNIE HASTA FINES DE 2025
A propósito de la gratuidad como tal, te contamos asimismo que hoy un distrito limeño también llama la atención por aliarse con el Gobierno mediante el RENIEC, y en esta oportunidad a fin de facilitar emisión durante jornadas que desde el 8 de enero solamente vienen llevándose a cabo el día miércoles.
Hasta el 31 de diciembre 2025, la oficina de la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente (DEMUNA) ubicada dentro del Palacio Municipal de Independencia (Av. Túpac Amaru 4.5 Km), tendrá abiertas sus puertas para recibir a menores de edad acompañados por progenitor o adulto responsable, y así proceder de manera efectiva a tramitar el DNIe convertido en el más seguro de América Latina.
“A través de estas campañas, reafirmamos nuestro compromiso con la niñez y la juventud del distrito, eliminando barreras y facilitando el acceso a su identificación”, manifiesta el alcalde de dicho distrito de Lima Norte, Alfredo Reynaga, haciendo hincapié en el horario de atención de 9 a.m. a 12 p.m., y como requisito asistir vestido con un polo de color para la toma de la fotografía respectiva.
Resulta importante destacar que los niños y adolescentes de Independencia, pueden participar de campaña gratuita para emisión, renovación y duplicado de DNIe, pero presentando la credencial original solamente los miércoles hasta fin de año, y ante casos de nueva inscripción, acercándose también junto a partida de nacimiento e imagen personal tamaño carné de ser posible.