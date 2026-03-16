A pocas semanas de las Elecciones Generales 2026, programadas para el domingo 12 de abril, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció una medida especial para atender la alta demanda de trámites de identidad. Desde el lunes 16 de marzo hasta el viernes 10 de abril, cuatro oficinas ubicadas en Lima extenderán sus horas de servicio con el objetivo de que más ciudadanos puedan gestionar o recoger su Documento Nacional de Identidad (DNI) antes de la jornada electoral. La institución busca así agilizar los procedimientos y evitar contratiempos a quienes aún necesitan regularizar su documentación para participar en los comicios. La ampliación del horario permitirá que los usuarios cuenten con más tiempo para realizar estos trámites esenciales en las sedes habilitadas de la capital. A continuación, te presentamos todo lo que debes saber sobre esta situación.

¿Cansado de las colas en RENIEC? Estas cuatro sedes en Lima ahora atenderán en este horario especial

La disposición contempla una jornada extendida de atención ininterrumpida, desde las 7:45 de la mañana hasta las 7:45 de la noche, en agencias con mayor afluencia de público.

De acuerdo con la institución, el incremento de ciudadanos en las oficinas responde principalmente a trámites relacionados con el DNI electrónico, así como a gestiones de renovación y duplicado del documento de identidad. A ello se suma la cercanía de las Elecciones Regionales y Municipales de 2026, fijadas para el 4 de octubre, lo que también impulsa a más personas a regularizar su identificación.

En lo que va del presente año, la entidad informó que ya superó los dos millones de DNI electrónicos emitidos. Este documento moderno cuenta con 64 mecanismos de seguridad, diseñados para reforzar la protección de los datos personales y reducir el riesgo de falsificación.

La ampliación del horario de atención estará vigente hasta el 10 de abril en cuatro oficinas registrales ubicadas en distintos distritos de Lima. Estas sedes han sido seleccionadas debido a la alta demanda de ciudadanos que acuden a realizar trámites vinculados al Documento Nacional de Identidad.

Las agencias donde se aplicará esta medida son:

Independencia , ubicada en calle Los Andes N.° 486, urbanización Industrial Panamericana Norte .

, ubicada en . Miraflores , en avenida Ernesto Diez Canseco N.° 230 .

, en . San Borja , situada en avenida San Luis N.° 1673, urbanización Jacaranda II .

, situada en . Chosica, en jirón Chucuito N.° 248.

¿Por qué es importante tener un DNI electrónico?

El DNIe no solo sirve como documento de identidad, sino que también permite acceder a servicios digitales y firmar documentos con validez legal. Entre sus beneficios más relevantes se encuentran:

Facilitar trámites en línea y reducir desplazamientos innecesarios.

Reforzar la seguridad en la verificación de identidad y prevenir suplantaciones.

Agilizar gestiones ante entidades públicas y privadas.

Promover la inclusión digital y el acceso a servicios del Estado.

Reducir los costos y el uso de papel en los procedimientos presenciales.

Gracias a estas ventajas, el DNI electrónico se consolida como una herramienta fundamental para la transformación digital del país y la modernización de los servicios ciudadanos.

¿Qué es lo que debes saber sobre Reniec?

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, conocido como Reniec, es una entidad del gobierno peruano encargada de llevar un registro de la identificación y estado civil de los ciudadanos peruanos y extranjeros residentes en el país. Su objetivo principal es garantizar la identificación de los ciudadanos peruanos y la autenticidad de los documentos que acrediten su identidad.

Entre los servicios que ofrece el Reniec se encuentran la emisión de DNI (Documento Nacional de Identidad), que es el documento de identificación oficial en el Perú; la emisión de certificados de nacimiento, matrimonio y defunción; y la realización de trámites relacionados con el cambio de nombre, género u otros datos de identificación.

Además, el Reniec también tiene un papel importante en la organización de elecciones y procesos de votación en el país, ya que es el encargado de verificar la identidad de los votantes y mantener el registro de los votantes habilitados para sufragar.