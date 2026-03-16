Por Redacción EC

A pocas semanas de las Elecciones Generales 2026, programadas para el domingo 12 de abril, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció una medida especial para atender la alta demanda de trámites de identidad. Desde el lunes 16 de marzo hasta el viernes 10 de abril, cuatro oficinas ubicadas en Lima extenderán sus horas de servicio con el objetivo de que más ciudadanos puedan gestionar o recoger su Documento Nacional de Identidad (DNI) antes de la jornada electoral. La institución busca así agilizar los procedimientos y evitar contratiempos a quienes aún necesitan regularizar su documentación para participar en los comicios. La ampliación del horario permitirá que los usuarios cuenten con más tiempo para realizar estos trámites esenciales en las sedes habilitadas de la capital. A continuación, te presentamos todo lo que debes saber sobre esta situación.