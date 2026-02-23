Más de 6.2 millones de estudiantes de nivel inicial, primaria y secundaria se preparan para regresar a las aulas en los próximos días con miras al inicio del Año Escolar 2026. De esta manera, el Ministerio de Educación (Minedu), en coordinación con los gobiernos regionales, trabaja para que cada escuela esté lista desde el primer día, es decir, con docentes contratados, materiales distribuidos y una planificación definida que garantice un buen comienzo de clases. En ese sentido, tras la publicación del calendario escolar oficial, muchos padres de familia se han preguntado si este también aplica para los colegios privados del país. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁNDO INICIAN LAS CLASES EN LOS COLEGIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS EN EL PERÚ?

A través de la Resolución Ministerial n.° 501-2025-MINEDU, el Ministerio de Educación estableció oficialmente el calendario escolar para el 2026, exclusivamente para todos los colegios públicos a nivel nacional. En este dictamen, se ha implementado un esquema que busca armonizar el aprendizaje presencial con el trabajo institucional, es decir, que se dividirá en 36 semanas lectivas, en las que se dictará clases y se fortalecerá las competencias de los estudiantes, así como 8 semanas de gestión destinados a que directivos y docentes desarrollen labores de planificación, evaluación de objetivos y fortalecimiento pedagógico, sin la presencia de los estudiantes. Así, según Minedu, las clases escolares inician el lunes 16 de marzo y finalizan el viernes 18 de diciembre del presente año, mientras que para las instituciones privadas podría variar en cuanto a la fecha establecida para el sector estatal. A continuación, te presentamos el cronograma del calendario escolar:

Gestión de planificación previa (Bloque 1): 2 al 13 de marzo

Primer periodo de clases (Bloque 2): 16 de marzo al 15 de mayo

Gestión de evaluación intermedia (Bloque 3): 18 al 22 de mayo - Vacaciones

Segundo periodo de clases (Bloque 4): 25 de mayo al 24 de julio

Gestión de vacaciones estudiantiles (Bloque 5): 27 de julio al 7 de agosto - Vacaciones

Tercer periodo de clases (Bloque 6): 10 de agosto al 9 de octubre

Gestión de ajustes pedagógicos (Bloque 7): 12 al 16 de octubre - Vacaciones

Cuarto periodo de clases (Bloque 8): 19 de octubre al 18 de diciembre

Gestión final (Bloque 9): 21 al 31 de diciembre

¿QUÉ DICE EL MINEDU SOBRE EL INGRESO DE NIÑOS DE 3 AÑOS AL NIVEL INICIAL?

A través de sus plataformas oficiales, el Ministerio de Educación (Minedu) informó que la edad mínima para que un niño pueda matricularse en el nivel de educación inicial es de 3 años, siempre que los cumpla hasta el 31 de marzo del año escolar correspondiente. Esta iniciativa está orientada a salvaguardar el bienestar integral de la niñez desde las primeras etapas de su formación. De hecho, según la entidad, la diferencia de algunos meses en la primera infancia pueden representar cambios relevantes en el desarrollo del lenguaje, la autorregulación emocional, las habilidades sociales y el pensamiento lógico.

Y es que, basándose en investigaciones, el Minedu indicó que los niños menores de edad suelen atravesar complicaciones en diferentes materias, como en matemática y comprensión lectora, así como presentar inseguridades y falta de participación activa durante las clases, lo que conllevaría a una incapacidad del estudiante para alcanzar sus objetivos académicos. Otro de las consecuencias que se enfrentaría sería ampliar la brecha de edad entre los alumnos de un mismo grado hasta en 16 meses, diferencia significativa en un periodo de la infancia donde los niños son particularmente vulnerables al estrés, la frustración y a demandas educativas poco adecuadas.

“La edad cronológica es un criterio protector, no arbitrario. Respetar el corte al 31 de marzo permite asegurar que los niños ingresen al sistema educativo cuando cuentan con la madurez necesaria para aprender, convivir y desarrollarse plenamente. La infancia no es una carrera. Respetar sus tiempos es la base para construir aprendizajes sólidos y duraderos”, explicó Jorge Figueroa, ministro de Educación, enfatizando en proteger la seguridad emocional, la autoestima y la disposición para aprender de los menores.