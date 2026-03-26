En el Perú, los mecanismos de pago de sueldos vienen modernizándose con la incorporación de herramientas tecnológicas, lo que permite que trabajadores del sector público y privado reciban sus ingresos mediante canales digitales. A partir de la normativa vigente, se autorizó el uso de billeteras electrónicas como medios válidos para el depósito de remuneraciones. Entre estas alternativas destaca Yape, aplicación creada por el Banco de Crédito del Perú, que ahora puede ser utilizada como una opción formal para el pago de salarios a empleados que opten por este sistema. Esta disposición busca ampliar las opciones disponibles para la gestión de ingresos y simplificar las operaciones financieras a través de dispositivos móviles. Sin embargo, su aplicación dependerá de cada empleador, ya que será la empresa la encargada de implementar este método dentro de su esquema de pagos, siempre que el trabajador haya manifestado su consentimiento para recibir su sueldo mediante esta plataforma digital.

¡Cobra tu sueldo sin banco! Así puedes activar el pago por Yape en minutos

Una reciente iniciativa legislativa impulsada en el Congreso de la República del Perú, específicamente desde la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso del Perú, generó amplio interés tanto en la opinión pública como en distintos sectores económicos. La propuesta busca ampliar las alternativas disponibles para el pago de remuneraciones mediante herramientas digitales utilizadas por miles de ciudadanos en el país.

La medida se sustenta en el Proyecto de Ley 4975-2022-CR, el cual fue aprobado sin necesidad de una segunda votación y dio origen a la Ley N.º 32413, que entró en vigencia en julio de 2025. Esta normativa tiene como finalidad fortalecer la inclusión financiera y promover el acceso a servicios digitales dentro del sistema laboral peruano.

Gracias a este marco legal, los trabajadores pueden elegir recibir sus remuneraciones a través de billeteras electrónicas como Yape, siempre que exista un consentimiento previo entre el empleado y la empresa encargada de efectuar el pago. Con ello, se busca modernizar los mecanismos de abono de sueldos y facilitar el acceso a herramientas financieras digitales.

En ese marco, el Banco de Crédito del Perú (BCP) ya ha implementado nuevas funcionalidades que permiten abonar salarios mediante su reconocida billetera digital. Además, a través del nuevo Telecrédito, las empresas pueden habilitar esta modalidad una vez que los trabajadores lo soliciten, ya sea antes o después de la firma de su contrato.

Según lo estipulado en el artículo 3 de la Ley N° 32413, la “billetera digital se reconoce como un medio de pago válido para que los empleadores efectúen el depósito de remuneraciones y otras obligaciones laborales, tanto en el sector público como en el privado”. Por su parte, el artículo 4 precisa que su uso aplica únicamente cuando exista un acuerdo mutuo entre trabajador y empleador, permitiendo que el empleado reciba sus haberes y beneficios a través de esta plataforma siempre que considere esta opción más conveniente.

Qué más debes saber sobre esta alternativa

Según información difundida por el Congreso, el uso de billeteras digitales como Yape y Plin ha experimentado un crecimiento exponencial hacia 2025, alcanzando actualmente a más del 58 % de la población usuaria en el país.

Desde la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso del Perú, bajo la presidencia de Ilich López Ureña, se señala que esta iniciativa busca generar un registro formal de los trabajadores informales ante las instituciones financieras, fomentando así la transparencia de ingresos derivados de salarios y beneficios sociales.

Es importante destacar que, una vez aprobado el reglamento por parte del Ejecutivo, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) queda como la única institución facultada para establecer los límites operativos aplicables a Yape, Plin u otras billeteras digitales empleadas para transacciones con dinero electrónico.

Así puedes pagar tus servicios en Yape

Si aún no te animas a probar esta función, tranquilo: es fácil, ágil y está disponible las 24 horas para usuarios con Yape vinculada al BCP o a su DNI. Aquí te explicamos paso a paso cómo usarla y qué detalles conviene revisar para que todo salga sin contratiempos.

-Accede a la opción “Yapear servicios” en el menú principal.

-Escoge la categoría del servicio que deseas pagar (por ejemplo, luz, agua o telefonía).

-Busca la empresa proveedora correspondiente.

Ingresa el código de cliente, número de suministro u otro identificador que solicite -la empresa.