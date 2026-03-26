Por Redacción EC

En el Perú, los mecanismos de pago de sueldos vienen modernizándose con la incorporación de herramientas tecnológicas, lo que permite que trabajadores del sector público y privado reciban sus ingresos mediante canales digitales. A partir de la normativa vigente, se autorizó el uso de billeteras electrónicas como medios válidos para el depósito de remuneraciones. Entre estas alternativas destaca Yape, aplicación creada por el Banco de Crédito del Perú, que ahora puede ser utilizada como una opción formal para el pago de salarios a empleados que opten por este sistema. Esta disposición busca ampliar las opciones disponibles para la gestión de ingresos y simplificar las operaciones financieras a través de dispositivos móviles. Sin embargo, su aplicación dependerá de cada empleador, ya que será la empresa la encargada de implementar este método dentro de su esquema de pagos, siempre que el trabajador haya manifestado su consentimiento para recibir su sueldo mediante esta plataforma digital.