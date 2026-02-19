Código único y menos gasto: esta es la nueva tarjeta que promete revolucionar el transporte público

La Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) anunció la puesta en marcha de una tarjeta única que permitirá a los pasajeros pagar sus viajes en diferentes empresas de buses con un solo medio de pago. La medida marca un paso clave hacia la integración tarifaria y la modernización del sistema en la capital, con el objetivo de simplificar la experiencia diaria de miles de usuarios.

La implementación arrancará con una fase de prueba y se apoyará en un nuevo software que conectará los sistemas de recaudo de diversas compañías. La iniciativa también apunta a reducir el uso de efectivo y ofrecer descuentos por trasbordo. Descubre cómo funcionará esta tarjeta y muchos más detalles.

¿CUÁL ES LA NUEVA TARJETA QUE SE IMPLEMENTARÁ?

Se trata de la Tarjeta Interoperable de Transporte, conocida como TIT, impulsada por la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao. Este plástico permitirá cancelar el pasaje en buses de distintas compañías formales sin necesidad de portar varias tarjetas.

El presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández, explicó que el propósito es que los ciudadanos puedan movilizarse con un único soporte de pago. “La integración de sistemas de recaudo permitirá que los usuarios de transporte usen una sola tarjeta para pagar los diferentes servicios de transporte que utilice en la ciudad”, declaró.

La tarjeta ya se emplea desde 2024 en la Línea 2 del Metro de Lima y ahora se busca ampliar su alcance a más rutas de buses en Lima y Callao, según recuerda Infobae.

Así se verá la Tarjeta Interoperable de Transporte (TIT) de la ATU. Foto: ATU.

¿CÓMO FUNCIONARÁ EL SISTEMA DE COBRO UNIFICADO?

La ATU distribuyó a cinco proveedores tecnológicos un programa que servirá como puente entre los equipos de cobro de cada empresa. Este software actuará como una “librería de validación”, permitiendo que los validadores instalados en los buses acepten la TIT sin necesidad de desarrollar sistemas independientes.

La fase piloto está prevista para el tercer trimestre de 2026, cuando 15 compañías comenzarán a operar bajo este esquema interoperable en condiciones reales, luego de superar pruebas en laboratorio. La entidad supervisará el proceso para asegurar la compatibilidad y el correcto desempeño del sistema.

Hernández destacó que esta integración tecnológica no solo agilizará el trasbordo entre servicios, sino que también reducirá riesgos. “También les brindará a los conductores las condiciones seguras para que no tengan que manejar efectivo”, afirmó.

¿QUÉ BENEFICIOS TENDRÁN LOS USUARIOS?

Entre las principales ventajas se encuentran:

Descuentos por trasbordo entre servicios.

Reducción del uso de efectivo en las unidades.

Mayor rapidez al cambiar de ruta.

Hernández sostuvo que “la integración tarifaria les permitirá viajar más rápido al efectuar el transbordo y, al mismo tiempo, disminuir el costo de los pasajes”. Esto replicará esquemas ya aplicados en los corredores complementarios.

¿CÓMO SE GARANTIZARÁ LA SEGURIDAD Y LA TRANSPARENCIA?

La ATU informó que los ingresos obtenidos mediante la tarjeta estarán protegidos en un fideicomiso maestro con una cámara de compensación encargada de distribuir los montos a cada operador.

“La tarjeta permitirá que los ingresos puedan estar resguardados (...) Así habrá seguridad en el flujo de recursos”, señaló Hernández. Además, el sistema coexistirá con alternativas de recarga como Yape y Plin, ampliando opciones sin eliminarlas.

