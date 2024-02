Cómo acceder al permiso especial para viajar a Estados Unidos sin visa

En la actualidad, la visa americana es un documento que la mayoría de personas anhela obtener ya sea para vacacionar, visitar a la familia o simplemente realizar otras actividades. Pese a que es un documento que se debe tramitar en la embajada de Estados Unidos, lo cierto es que existen 41 países que no necesitan visa para ingresar a dicho país ya que forman parte del programa conocido como Programa de Exención de Visa o Visa Waiver Program (VWP, sigla en inglés), que integra el Electronic System for Travel Authorization (ESTA, por su sigla en inglés).

¿DE QUÉ TRATA EL PERMISO ESTA DE LOS ESTADOS UNIDOS?

Aunque la mayoría de personas deben tramitar su visa para viajar a Estados Unidos, también hay otras que solo necesitan la aprobación ESTA que permite entrar a mencionada nación bajo el VWP o Programa de Exención de Visa en un máximo de 90 días durante cada visita por un periodo de dos años desde su aprobación.

No obstante, este tipo de visa está dirigido a los ciudadanos que deseen realizar viajes de turismo, negocios, visitas a la familia o recibir tratamiento médico, por lo que obviamente no está permitido trabajar, estudiar, ni quedarse a residir en el país. Cabe mencionar que, al igual que una visa válida, un ESTA aprobado no te asegura la admisibilidad a los Estados Unidos en un puerto de entrada.

¿CÓMO SOLICITAR EL PERMISO ESTA PARA VIAJAR A LOS ESTADOS UNIDOS?

Antes de realizar el tramite para el Programa de Exención de Visa, debes verificar que formes parte de la lista de naciones que integran dicho programa. Tras ello, sigue los siguientes pasos que te mostramos a continuación:

Contar con el pasaporte pasaporte electrónico o “e-Passport” (LINK) con un chip digital, que contenga información biométrica sobre el propietario del pasaporte.

Llenar en línea el formulario del Sistema Electrónico para la Autorización de Viajes (LINK), conocido como ESTA (presione “Español” en el menú de la parte superior). Tras enviar la solicitud, se determina si un viajero es elegible para ingresar a Estados Unidos bajo el VWP.

Cancela el valor de 4 dólares americanos para procesar la solicitud, y, si es aprobada, te cobrarán un cargo adicional de 17 dólares por la autorización.

Al completar y enviar el formulario, obtendrás un número de confirmación de solicitud del ESTA para verificar el estatus de tu trámite (LINK). Tardará hasta 72 horas saber si te dieron el permiso para viajar a los E.E. U.U. bajo el VWP.

¿QUÉ SE REQUIERE PARA TRABAJAR DE FORMA LEGAL EN ESTADOS UNIDOS?

Aquellas personas que deseen realizar cualquier tipo de trabajo en Estados Unidos, tendrán que contar con un permiso de residencia, conocida como la green card. Con este documento podrás vivir y trabajar de manera permanente en Estados Unidos sin ningún problema. Además de la Green Card, para poder laborar en dicho país es necesario tramitar una visa de trabajo. A continuación, estos son los tipos de visado que se necesitan para trabajar de manera legal: