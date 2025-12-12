El Documento Nacional de Identidad (DNI), expedido por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), reúne la información fundamental que permite identificar a cada persona. Su portación es obligatoria en todo momento y contiene datos que facilitan el reconocimiento legal y administrativo del ciudadano. Además, RENIEC ofrece la opción de modificar o corregir información cuando se detecten errores o cambios, garantizando que los datos permanezcan actualizados y precisos.

Cómo cambiar tu estado civil en el DNI: guía oficial y requisitos según RENIEC

Si necesitas actualizar tu estado civil en el DNI, considera lo siguiente:

Para quienes cuentan con DNI Electrónico , el trámite se puede realizar en línea mediante la Plataforma Virtual Multiservicios (PVM) , siempre que el acta de matrimonio ya esté registrada en la base de datos del Reniec .

, el trámite se puede realizar mediante la , siempre que el ya esté registrada en la base de datos del . Si posees un DNI Azul , deberás acudir presencialmente a un centro de atención del Reniec o a un centro MAC , donde se emitirá un nuevo DNI Electrónico .

, deberás acudir a un o a un , donde se emitirá un . En casos de cambios a divorciado, viudo o al pasar de divorciado/viudo a casado , el trámite es exclusivamente presencial en Reniec o en un MAC.

o al pasar de , el trámite es en Reniec o en un MAC. Si el matrimonio se celebró en el extranjero, primero será necesario inscribir el acta en el Consulado Peruano correspondiente antes de poder actualizar el estado civil en el DNI.

Requisitos para realizar el trámite

Recibo de Pago por Derechos Administrativos.

Para cambio a casado: declaración jurada indicando esa condición. Si eres mujer, estás casada y deseas adicionar el apellido de tu esposo, debes presentar la copia certificada del acta de matrimonio civil.

declaración jurada indicando esa condición. Si eres mujer, estás casada y deseas adicionar el apellido de tu esposo, debes presentar la copia certificada del acta de matrimonio civil. Para cambio a divorciado : copia certificada del acta de matrimonio con la anotación marginal de la disolución del vínculo matrimonial, expedida por el Registro del Estado Civil.

: copia certificada del acta de matrimonio con la anotación marginal de la disolución del vínculo matrimonial, expedida por el Registro del Estado Civil. Para cambio a viudo: declaración jurada de matrimonio (si tu estado civil está como soltero) y copia certificada del acta de defunción del cónyuge, expedida por el Registro del Estado Civil.

declaración jurada de matrimonio (si tu estado civil está como soltero) y copia certificada del acta de defunción del cónyuge, expedida por el Registro del Estado Civil. Si te casas en el extranjero, debes inscribir tu matrimonio en el Consulado Peruano del país que corresponda, para que puedas rectificar tu estado civil en tu DNI.

No es necesario presentar el acta solicitada, si esta se encuentra dentro de la base de datos de Reniec. Puedes verificarlo en línea o en las oficinas registrales del Reniec , oficinas de registros de estado civil automatizadas.

Así puedes solicitar en línea el cambio





Debes tener DNI electrónico.

La rectificación en DNIe: S/ 35.00 con el código de tributo 00729

con el código de tributo 00729 Conserva el voucher de pago.

Después de ingresar el trámite en nuestra web, verifica el proceso en Consulta de Estado de Trámite de DNI y una vez que esté al 100%, podrás acercarte a recoger tu DNI.

Ten en cuenta que bajo esta modalidad, la entrega del DNI es personal y no hay opción de presentar una carta poder para que recoja otra persona, ya que tu identidad debe ser verificada tomando tus huellas digitales en el lector biométrico. Así mismo no procede cambio de lugar de entrega de DNI.

¿Por qué no se debe revelar la clave PIN del DNI electrónico?

A través de sus plataformas oficiales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) instó a sus usuarios a no compartir con terceros su clave PIN del DNI electrónico, ya que podrían ser víctimas de algún fraude o suplantación de identidad. Por ello, en caso de extravío o robo del documento, es fundamental reportarlo ante la Policía Nacional y, posteriormente, gestionar la anulación de los certificados digitales en el Reniec, ya sea de forma virtual o presencial.

Ahora, en caso que el ciudadano haya olvidado la clave de seis dígitos, el Reniec dispuso de una plataforma llamada Ciudadano Digital con el objetivo de que puedan actualizarlo a través del internet de manera gratuita y segura. Si optan por esta forma, es indispensable contar con una lectora de tarjetas digitales. Asimismo, existe otra manera y es acudir a una oficina de dicha entidad, por lo que deberán presentar su DNI electrónico en vigencia. Es importancia recordar que esta clave es estrictamente confidencial y no la conoce nadie más, ni siquiera el Reniec.