Miles de exaportantes del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) todavía tienen dinero pendiente de cobro, pese a que ya fueron incluidos en anteriores padrones de devolución. De acuerdo con información difundida por la Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú (Fenaf Perú), más de 241 mil beneficiarios, entre exaportantes y herederos, aún no han retirado montos que ya están disponibles en el Banco de la Nación. Por ello, antes de esperar una nueva devolución, conviene revisar si ya existe un pago asignado a tu nombre y evitar dejar pasar una oportunidad de cobrarlo. ¿Cómo puedes hacer esta consulta y qué se sabe sobre los próximos reintegros? Conoce los pasos y los principales datos actualizados del proceso de devolución del Fonavi.

¿CÓMO PUEDES CONSULTAR SI TIENES DINERO DEL FONAVI POR COBRAR?

Para saber si tienes un pago pendiente del Fonavi, puedes revisar tu situación ingresando tu número de DNI en las plataformas oficiales habilitadas para este fin.

Consulta de pagos pendientes: ingresa al siguiente LINK y coloca tu DNI. Si eres heredero, debes utilizar el DNI del familiar que realizó los aportes.

ingresa al siguiente y coloca tu DNI. Si eres heredero, debes utilizar el DNI del familiar que realizó los aportes. Consulta del Reintegro 5: si ya recibiste una devolución anteriormente, puedes verificar si te corresponde este pago en el siguiente ENLACE.

Según la Fenaf Perú, existen cientos de miles de beneficiarios que ya tienen un monto aprobado, pero todavía no han acudido al Banco de la Nación para cobrarlo.

¿CUÁNTOS BENEFICIARIOS TODAVÍA NO HAN COBRADO SU DINERO?

Los datos difundidos muestran que los pagos pendientes corresponden tanto a los grupos de reintegro como a las listas regulares de devolución. En los reintegros del 1 al 5, 690 mil 861 beneficiarios ya retiraron sus fondos, mientras que otros 153 mil 976 todavía tienen dinero por cobrar.

En las listas de pago del 1 al 22, el número de personas que ya recibió su devolución llega a 1 millón 279 mil 355. Sin embargo, todavía permanecen pendientes 87 mil 583 beneficiarios que ya cuentan con un pago aprobado.

Al sumar ambos grupos, se obtiene un universo de 241 mil 559 personas con cobros pendientes. Estas cifras no incluyen a quienes todavía no han sido incorporados a ningún padrón.

Foto: GEC / SYSTEM

¿QUÉ SE SABE DEL PRÓXIMO REINTEGRO 6 DEL FONAVI?

El Reintegro 6 aún debe ser definido por la Comisión Ad Hoc, aunque ya existen algunas proyecciones sobre sus posibles beneficiarios y condiciones. La propuesta contemplaría a personas que recibieron devoluciones anteriormente mediante las listas 1 a la 19.

Entre los detalles conocidos figuran los siguientes:

Podrían beneficiarse unas 80 mil personas, entre exaportantes vivos y herederos.

Se requerirían más de S/200 millones para cubrir el pago estimado.

Actualmente habría S/118 millones 204 mil 5,96 disponibles.

La fecha tentativa de entrega se ubicaría en octubre de 2026.

Para exaportantes vivos se consideraría a quienes tengan aproximadamente 66 o 67 años a más.

En el caso de exaportantes fallecidos, el rango previsto sería desde los 86 o 87 años a más.

Por ahora, estas condiciones son referenciales y el pago deberá ser aprobado oficialmente antes de confirmarse, según informa Infobae.

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