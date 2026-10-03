Por José Templo

Miles de exaportantes del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) todavía tienen dinero pendiente de cobro, pese a que ya fueron incluidos en anteriores padrones de devolución. De acuerdo con información difundida por la Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú (Fenaf Perú), más de 241 mil beneficiarios, entre exaportantes y herederos, aún no han retirado montos que ya están disponibles en el Banco de la Nación. Por ello, antes de esperar una nueva devolución, conviene revisar si ya existe un pago asignado a tu nombre y evitar dejar pasar una oportunidad de cobrarlo. ¿Cómo puedes hacer esta consulta y qué se sabe sobre los próximos reintegros? Conoce los pasos y los principales datos actualizados del proceso de devolución del Fonavi.

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