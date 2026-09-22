El Reniec abrió una nueva puerta para quienes necesitan realizar trámites relacionados con el Documento Nacional de Identidad. Desde ahora, los ciudadanos pueden reservar citas en línea para recibir atención presencial en 13 sedes distribuidas en distintas regiones del país. La modalidad permite gestionar procedimientos como duplicados, renovaciones y actualización de datos del DNI. El objetivo es facilitar el acceso a los servicios y reducir las dificultades al momento de acudir a una oficina. Así, la tecnología se convierte en el primer paso antes de llegar al mostrador.

Para utilizar este sistema, los usuarios deberán cancelar previamente la tasa correspondiente, ya sea mediante canales digitales o de manera presencial. Luego podrán ingresar a la plataforma web del Reniec y seleccionar la sede disponible para programar su atención. Desde este lunes 21 de septiembre se incorporaron los locales de Jesús María, San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho, Cajamarca, Arequipa e Ica. Estos se suman a las oficinas de Cercado de Lima, Independencia, Miraflores, Cusco, Abancay y Huaraz. La red de atención con reserva previa amplía así sus puertas a más ciudadanos.

Esta es la manera de agendar la cita virtual en la plataforma de la reniec. Conoce paso a paso.

El camino para conseguir una cita en Reniec comienza desde casa y sigue una ruta de cinco pasos.

1.- El ciudadano debe pagar la tasa del trámite en el Banco de la Nación, BCP, págalo.pe o Yape; en este último caso, deberá generar previamente un ticket en la web.

2.- Ingresar al Gestor de Citas, seleccionará “Reservar cita” y validará sus datos personales. Si el trámite corresponde a un menor, los padres deberán acreditar su identidad y el vínculo familiar. Con la información confirmada, llegará el momento de elegir el servicio que necesita.

3.- Seleccionar “Trámite de DNI/DNIe” y precisar si realizará un duplicado, renovación, rectificación o actualización de datos.

4.- Escoger la sede que prefiera, registrará su correo electrónico y colocará el código de verificación enviado a esa cuenta.

5.- Escoger las fechas que aparecen y horarios disponibles para programar la atención presencial.

El proceso permite organizar la visita antes de acudir a la oficina. Así, el trámite queda encaminado desde la computadora o el celular.

Conoce los lugares habilitados en Lima y provincias en donde los ciudadanos pueden programar su visita

Las oficinas del Reniec buscan dejar atrás las largas filas y las aglomeraciones con la ampliación de su sistema de citas previas. La medida pretende ordenar el ingreso de ciudadanos y distribuir mejor la atención en los locales registrales. Con las nuevas sedes incorporadas, el servicio extiende su cobertura tanto en Lima como en diferentes regiones del país. La reserva anticipada permitirá a los usuarios organizar su visita con mayor precisión. El trámite comienza así antes de cruzar las puertas de una oficina.

En Lima, las citas pueden programarse en Cercado de Lima, Jesús María, Independencia, Miraflores, San Juan de Miraflores y San Juan de Lurigancho. En el Cercado, la atención se concentra en los locales ubicados en Jr. Áncash 336-340 y 344. Fuera de la capital, el sistema también está disponible en Cusco, Abancay, Huaraz, Cajamarca, Arequipa e Ica. La red se extiende de esta manera por puntos estratégicos del territorio nacional. Con cada cita programada, Reniec busca que el tiempo de espera y el flujo de usuarios sean más ordenados.

Estas son las personas que reciben atención preferencial directa sin necesidad de agendar un turno

Aunque el sistema de citas busca ordenar la atención en las oficinas del Reniec, no todos los ciudadanos necesitan reservar un turno por internet. Las personas con discapacidad y las mujeres embarazadas cuentan con atención preferencial directa, sin la obligación de programar previamente una cita. Esta excepción permite priorizar situaciones que requieren una atención diferenciada. Así, mientras algunos usuarios llegan con horario establecido, otros pueden acudir directamente a la sede. La medida establece una ruta distinta para estos grupos.

La entidad también recordó que existen trámites que no requieren pasar por el Gestor de Citas. El recojo del DNI puede realizarse sin reserva previa, al igual que las gestiones relacionadas con los registros civiles. En estos casos, la atención se desarrolla estrictamente de acuerdo con el orden de llegada. Los usuarios deberán acudir a los locales que tengan habilitados estos servicios. De esta manera, Reniec mantiene diferentes modalidades de atención según el trámite y las características de cada ciudadano.

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