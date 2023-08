Viajar es uno de los anhelos que tienen muchas personas en el presente. Y, por cualquier motivo que sea, como estudios, trabajo o la visita a un familiar, debes tener en cuenta que no podrás trasladarte a la mayoría de países si es que no cuentas con pasaporte. Este es el documento más importante cuando quieres salir fuera de las fronteras de Perú. Sin embargo, debido a alguna emergencia, hay veces en que no puedes hacer tú mismo el proceso para obtenerlo.

¿Cómo puedo autorizar a un tercero para que realice el trámite de mi pasaporte electrónico?

Si formas parte de este grupo de personas, que por alguna razón no pueden realizar el trámite para obtener este documento, tienes que saber que no es posible encargarle este proceso a algún conocido o familiar. “El trámite de pasaporte electrónico es presencial. Si bien un tercero puede realizar el pago u obtener la cita para un familiar o amigo, el titular debe asistir personalmente a la cita donde confirmaremos su identidad y le tomaremos una foto para el pasaporte”, señala la página del Gobierno.

¿Cómo obtener el pasaporte electrónico para mayores de edad?

Si deseas obtener el pasaporte electrónico para mayores de edad, puedes tramitarlo presencialmente en las oficinas de la Superintendencia Nacional de Migraciones (con excepción de Ilo) o en los centros MAC Arequipa, MAC Cajamarca, MAC Loreto, MAC Huánuco, MAC Ucayali, MAC La Libertad, MAC Callao, MAC Ventanilla, MAC Lima Este, MAC Lima Sur y MAC Lima Norte, previa cita.

Si no cuentas con cita y tienes un viaje de urgencia, puedes tramitar tu pasaporte por emergencia.

Este documento tiene una vigencia de 5 años.

Requisitos para obtener el pasaporte electrónico para mayores de edad

Para el caso de personas mayor de edad con discapacidad que le impida manifestar su voluntad de manera indubitable, el representante debe, además:

Presentar copia simple del documento que acredite la representación que invoca, ya sea por resolución judicial o instrumento público análogo; y, carta poder emitida por salvaguarda o apoyo o figura legal afín con firma legalizada ante notario público o consular o apostillado, en caso de intervención de apoderado.

Si el salvaguarda o apoyo o figura legal afín es peruano, este debe contar con Documento Nacional de Identidad - DNI en buen estado.

Si el salvaguarda o apoyo o figura legal afín es extranjero debe contar con documento de identidad u otro análogo reconocido por el Estado peruano con permanencia o residencia vigente, según corresponda, igual condición aplica en el caso de la intervención de apoderado.

Sigue estos pasos para obtener el pasaporte electrónico para mayores de edad





1) Paga por el derecho de trámite

Haz el pago de S/ 98.60 por derecho a expedición de pasaporte:

Págalo.pe : puedes pagar online con tarjeta de crédito o débito (VISA o Mastercard) en la plataforma Págalo.pe con el código 01810.

puedes pagar online con tarjeta de crédito o débito (VISA o Mastercard) en la plataforma Págalo.pe con el código 01810. Banco de la Nación: puedes pagar en cualquier Banco de la Nación o agente Multired.

Recuerda que debes indicar tu número de DNI al momento de hacer el pago.

2) Obtén tu cita

Ingresa al Sistema de Citas en Línea para programar tu cita. Selecciona la sede en la que deseas ser atendido. Registra tus datos o los de la persona que va a tramitar el pasaporte.

Te recomendamos imprimir la constancia de la cita o tomar una captura de pantalla con tu celular para agilizar la atención cuando acudas a la sede de Migraciones.

3) Acude a tu cita

El día de tu cita acércate a la sede que seleccionaste llevando tu DNI y tu recibo de pago. Muestra la constancia de la cita o la captura de pantalla para ser atendido más rápido.

El trámite de pasaporte electrónico es presencial. Si bien un tercero puede realizar el pago u obtener la cita para un familiar o amigo, el titular debe asistir personalmente a la cita donde confirmaremos su identidad y le tomaremos una foto para el pasaporte.

4) Pasa por la toma de foto

Cuando acudas a tu cita, te tomaremos la foto para el pasaporte. Esta foto se toma de acuerdo a las normas internacionales para identificación biométrica, por lo que debes tener en cuenta estas condiciones:

No usar gafas o monturas grandes ni lunas que impidan ver los ojos.

No llevar lentes de contacto cosméticos de color.

No llevar prendas en la cabeza, sombreros, cerquillos ni cabello cubriendo el rostro.

No llevar piercings en el rostro.

5) Recoge tu pasaporte electrónico

La entrega del pasaporte se realiza el mismo día de la cita tras cumplir con todos los requisitos.

Si por algún motivo no puedes recoger tu pasaporte, tienes 60 días para hacerlo en la sede en la que hiciste el trámite. Si el pasaporte electrónico no es recogido dentro de ese plazo, será destruido y deberás tramitar uno nuevo.

Consejos para tener éxito en la búsqueda de empleo. Fernando Miranda, Consultor Asociado de LHH DBM Perú