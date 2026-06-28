¿Cómo saber si accedes a uno de los más de 2,500 bonos para familias afectadas por lluvias?
¿Cómo saber si accedes a uno de los más de 2,500 bonos para familias afectadas por lluvias?
Por Redacción EC

Ante las emergencias provocadas por los desastres naturales, el sector Vivienda viene trabajando en una serie de mejoras para que la ayuda llegue más rápido a las familias afectadas. Con estos cambios, se busca agilizar todo el proceso de atención, desde la identificación de los damnificados hasta la entrega de los apoyos económicos, reduciendo los tiempos de espera en las zonas más golpeadas del país.