¿Cómo saber si accedes a uno de los más de 2,500 bonos para familias afectadas por lluvias?

Ante las emergencias provocadas por los desastres naturales, el sector Vivienda viene trabajando en una serie de mejoras para que la ayuda llegue más rápido a las familias afectadas. Con estos cambios, se busca agilizar todo el proceso de atención, desde la identificación de los damnificados hasta la entrega de los apoyos económicos, reduciendo los tiempos de espera en las zonas más golpeadas del país.

En ese contexto, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) habilitó la entrega de más de 2,500 bonos dirigidos a las familias que resultaron afectadas por las intensas lluvias en distintas regiones del país. Estos subsidios buscan ayudar a los damnificados a recuperar sus condiciones de vivienda, por lo que muchas personas se preguntan cómo saber si son beneficiarias y cuáles son los pasos para acceder al apoyo económico.

¿Quiénes acceden al bono por lluvias en el 2026?

Este subsidio está dirigido a las familias que han sido declaradas damnificadas tras la evaluación técnica realizada en las zonas afectadas por las lluvias, y consiste en la entrega mensual de S/500 durante un periodo de hasta 24 meses. El apoyo económico busca que los hogares en situación de vulnerabilidad puedan acceder temporalmente a una vivienda segura, mientras se supera la emergencia, priorizando a niños, adultos mayores y personas que requieren mayor protección.

Las regiones con mayor número de bonos convocados son Huancavelica, con 450; Piura, con 446; Ica, con 220; Huánuco, con 196; Cusco, con 193; Loreto, con 175, y Ayacucho, con 161, evidenciando el impacto de las lluvias en diversas zonas del territorio nacional y la necesidad de una respuesta rápida para proteger a las familias afectadas.

“Desde el sector venimos trabajando de manera permanente para brindar una respuesta rápida a las familias afectadas por las lluvias y, al mismo tiempo, fortalecer las acciones de prevención ante los escenarios climáticos que podrían presentarse en los próximos meses”, señalaron desde el Ministerio de Vivienda.

¿Qué distritos del Perú recibirán bonos de arrendamiento de Viviendas en Emergencia por lluvias en el 2026? (Foto: Estado Peruano - Composición EC)

De esta manera, el Ministerio de Vivienda continúa fortaleciendo sus mecanismos de atención ante emergencias, con procesos más rápidos y eficientes que permiten llegar con ayuda a las familias afectadas en el menor tiempo posible. En lo que va del 2026, la entidad ha realizado múltiples convocatorias del Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias, reafirmando su compromiso de respuesta oportuna frente a los daños ocasionados por las lluvias intensas y otros eventos climáticos en el país.