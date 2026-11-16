En Perú, la inseguridad ciudadana es uno de los principales problemas que atraviesa y preocupa a la población, debido a la incidencia de delitos como, por ejemplo, robos, extorsiones y homicidios. De hecho, esta situación afecta la tranquilidad de las personas y representa un desafío para las autoridades responsables de garantizar el orden público y la seguridad en el país. En ese contexto, con el objetivo de promover la participación ciudadana y fortalecer el trabajo conjunto en la lucha contra la delincuencia, la Municipalidad de Lima habilitó la plataforma “Lima Digital”, que permite consultar información sobre las personas más buscadas por la justicia peruana. De esta manera, los ciudadanos podrán brindar información sobre su posible paradero y contribuir con las autoridades mediante la denuncia correspondiente. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO CONSULTAR INFORMACIÓN SOBRE LAS PERSONAS MÁS BUSCADAS EN EL PERÚ A TRAVÉS DE “LIMA DIGITAL”?

En medio de la creciente ola de criminalidad que afecta al Perú, marcada por constantes asesinatos y robos, la Municipalidad de Lima puso a disposición de la ciudadanía el aplicativo gratuito “Lima Digital” (LINK). Esta plataforma, habilitada en Android y iOS, permite denunciar hechos delictivos, alertar sobre incidentes y proporcionar información sobre personas buscadas por la justicia peruana de manera rápida, segura y anónima. El municipio limeño indicó que, en cuanto a la información de cada perfil, incluirá fotografías, nombres, alias, los delitos por los que estas personas son buscadas e incluso los montos de las recompensas ofrecidas. A continuación, te presentamos, compartido por RPP, el paso a paso de sus principales funciones de esta plataforma digital:

Consulta de personas más buscadas:

Ingresa a Lima Digital y selecciona el ícono de la lupa, ubicado dentro del círculo verde, para acceder a la sección “Los Más Buscados”.

Escribe el nombre o apellido de la persona en la barra de búsqueda “Buscar persona” para encontrarla.

Revisa los resultados y desplázate por la pantalla para visualizar las fotografías y los nombres de las personas requisitoriadas.

Selecciona la fotografía o ficha de la persona para consultar su información y conocer los detalles del caso.

Información sobre su paradero:

Revisa la ficha de la persona y selecciona el botón “Denunciar”, ubicado en la parte inferior de la pantalla.

Selecciona la opción “Anónimo” si deseas presentar la denuncia sin proporcionar tus datos personales.

Indica el lugar del avistamiento en el mapa mediante la opción “Indicar ubicación” o escribe la dirección en el campo correspondiente.

Describe brevemente el avistamiento o brinda información sobre el posible paradero de la persona buscada.

Si cuentas con una imagen, adjúntala mediante la opción “Agregar fotografía” para complementar la denuncia.

Revisa la fecha y la hora del formulario y pulsa “Enviar” para registrar el reporte.

@tiktokmunlima 📲 𝗟𝗜𝗠𝗔 𝗗𝗜𝗚𝗜𝗧𝗔𝗟 𝗔𝗟 𝗦𝗘𝗥𝗩𝗜𝗖𝗜𝗢 𝗗𝗘 𝗟𝗢𝗦 𝗖𝗜𝗨𝗗𝗔𝗗𝗔𝗡𝗢𝗦 Con el aplicativo #LimaDigital puedes reportar hechos delictivos y dar información sobre personas buscadas por la justicia, rápido, seguro y confidencial. #Seguridad #Lima #Delitos #MML #Viral ♬ sonido original - Municipalidad de Lima

¿CUÁNTO TIEMPO PUEDES PERMANECER RETENIDO EN UNA COMISARIA POR NO TENER DNI?

En una entrevista para América TV, el abogado y especialista en Derecho Constitucional, César Pérez, explicó que las personas se encuentran en la obligación legal de identificarse ante la autoridad policial o militar, mas aún en un estado de emergencia. Para ello, no necesariamente deben presentar el DNI, ya que también pueden acreditar su identidad mediante otros documentos oficiales como, por ejemplo, el carné universitario, pasaporte o la licencia de conducir.

Asimismo, en caso de no contar con ninguno de estos documentos, el letrado indicó que la normativa establece distintos plazos de retención para peruanos y extranjeros. Es decir, hasta cuatro horas para ciudadanos nacionales y hasta 12 horas para extranjeros. “Nadie más y ningún efectivo en ninguna comisaría te puede retener por más tiempo. Y en ese tiempo (de cuatro horas), por el sistema Reniec, la policía está obligada a verificar tu identidad”, dijo.