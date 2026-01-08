Existen muchos trámites que son sumamente importantes en Perú. Entre estos, por ejemplo, se encuentra el de nacionalización por naturalización, el cual puede resultar complejo en algunas oportunidades. Por ese motivo, aquí te contamos cómo proceder para realizar este proceso de la mejor manera.

¿Cómo solicitar la nacionalidad peruana por naturalización? Mira AQUÍ cómo debes hacer el trámite

Si eres una persona extranjera mayor de 18 años y tienes un mínimo de 2 años consecutivos de residencia legal en el país, puedes solicitar la nacionalidad peruana por naturalización, según tu calidad migratoria, a la Superintendencia Nacional de Migraciones (Migraciones) .

El título de nacionalidad por naturalización te permitirá realizar trámites ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) .

Condiciones

Requisitos

Formulario PA - NACIONALIDAD debidamente llenado y firmado.

debidamente llenado y firmado. Número de recibo y fecha de pago por derecho de trámite

Copia simple del pasaporte del solicitante.

Presentar la declaración jurada de estado de salud (*) Verificar el contenido de la NOTA , domicilio real en el país, de carecer antecedentes penales, judiciales y policiales en el Perú y en el extranjero.

, domicilio real en el país, de carecer antecedentes penales, judiciales y policiales en el Perú y en el extranjero. Acreditar solvencia económica mínima de 10 UIT o S/ 55,000.00 de renta bruta anual de acuerdo a su calidad migratoria que le permita vivir independientemente, sin afectar el orden público, orden interno y seguridad nacional. En el caso de religiosos se debe presentar declaración jurada de sustento económico .

de renta bruta anual de acuerdo a su calidad migratoria que le permita vivir independientemente, sin afectar el orden público, orden interno y seguridad nacional. En el caso de religiosos se debe presentar . Ficha de Canje Internacional emitida por la OCN INTERPOL Lima de la Policía Nacional del Perú, con fecha de expedición no mayor a 6 meses (*) Verificar el contenido de la NOTA .

. Partida o acta de nacimiento legalizada o apostillada por el Ministerio de Relaciones Exteriores o las oficinas consulares del Perú.

Además, debes agregar los siguientes documentos según tu calidad migratoria vigente:

En el caso religioso

En el caso de trabajador dependiente

En el caso del inversionista

En el caso del trabajador independiente

Qué debes saber antes de iniciar el trámite

Paga la suma de S/ 301.50 con el código 07564 en una agencia del Banco de la Nación, o en la web pagalo.pe

Ingresa a la Agencia Digital de Migraciones con tus datos personales y haz clic en Verificar. Una vez dentro, selecciona Mesa de Partes, adjunta en PDF todos los documentos requeridos según tu calidad migratoria y completa el registro.

En un plazo máximo de 30 días hábiles , la entidad te enviará la resolución de tu solicitud al correo electrónico registrado. Este plazo queda suspendido en las etapas descritas por el artículo 10° del Decreto Supremo N° 004-97-IN (incorporado por el artículo 3° del Decreto Supremo N° 002-2021-IN , publicado el 24 de marzo de 2021).

Si tu solicitud es aprobada, la entidad se pondrá en contacto contigo para comunicarte fecha, hora y lugar de entrega de tu título de nacionalidad. Mediante ceremonia especial de nacionalización, tomarás juramento y se te hará entrega del título de nacionalidad para que, posteriormente, lo lleves al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y obtengas tu DNI.