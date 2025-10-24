En el Perú, es indispensable no contar con papeletas, ya que evita la acumulación de puntos negativos y puede tener como consecuencias la suspensión o cancelación del documento. De hecho, en caso de no tener infracciones los conductores pueden acceder a llamativos beneficios cada cierto tiempo. Por ello, ante la importancia de saber cómo realizar la consulta de multas de manera rápida y segura, el Gobierno ha establecido una plataforma que permite verificar a través de diversas municipalidades del país la cantidad de sanciones que tiene el vehículo en simples pasos. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO VERIFICAR LA CANTIDAD DE INFRACCIONES VEHICULARES EN LA MUNICIPALIDAD?

Es importante mencionar que es necesario estar al día con los pagos de las multas o infracciones vehiculares, ya que se podrá evitar inconvenientes en los trámites administrativos y prevenir el aumento de intereses o sanciones severas, como la emisión de órdenes de captura para el vehículo. De esta manera, a través de la plataforma oficial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), se ha establecido un LINK que permite consultar en las municipalidades las sanciones impuestas al vehículo automotor (auto, motos y mototaxis). Así, al seleccionar la entidad municipal, el usuario deberá colocar sus datos personales, como el Documento Nacional de Identidad (DNI), licencia, placa o nombre completo.

¿QUÉ BENEFICIOS BRINDA EL MTC A LOS CONDUCTORES QUE NO COMETAN INFRACCIONES EN EL PERÚ?

Según las normativas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), aquellos choferes que pasen más de dos años sin cometer infracciones vehiculares, el Sistema de Licencias de Conducir por Puntos otorga una bonificación de 20 puntos. Asimismo, este beneficio se suma al puntaje de la licencia de conducir y cuenta con una vigencia de 24 meses o 2 años, con el objetivo de que pueda servir como un respaldo y mejorar el historial del conductor ante posibles infracciones leves que pudieran cometerse en el futuro.

Como se sabe, el sistema establece un límite negativo máximo de 100 puntos, por lo que al llegar al tope, se procede a la cancelación o la suspensión del brevete. Por ello, es importante saber que esta bonificación, que tiene carácter preventivo, no se puede intercambiar por beneficios materiales o descuentos, sino que aminora los puntos negativos que fueron acumulados anteriormente por infracciones de los titulares de licencias sin tener un historial perjudicial en el plazo determinado.

