Cada año, la búsqueda de empleo en Perú se vuelve más intensa, especialmente entre quienes buscan generar ingresos mientras estudian en universidades públicas o privadas. En este contexto, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha lanzado una convocatoria laboral para cubrir distintos cargos dentro de su institución.

¿Cómo trabajar en la ONPE? ESTOS son los puestos de trabajo con sueldos de hasta 5,000 soles: ingresa al LINK para postular

Esta oportunidad está dirigida a quienes desean combinar su formación académica con experiencia profesional, ofreciendo una alternativa de ingresos y aprendizaje al mismo tiempo. A continuación, te presentamos todos los detalles sobre los requisitos, fechas y funciones de los puestos disponibles.

La ONPE está implementando los procedimientos necesarios para asegurar que los próximos procesos electorales se desarrollen con total transparencia. Además, otorga asistencia técnica electoral en los ejercicios de democracia interna.

En este contexto, la institución lanzó recientemente una convocatoria laboral destinada a cubrir el cargo de asistente logístico ODPE para las Elecciones Generales 2026, ofreciendo a los postulantes la posibilidad de formar parte activa en la organización y ejecución de este importante proceso democrático.

La ONPE, como organismo electoral autónomo del Estado, ofrece un total de 126 plazas disponibles. De acuerdo con la información publicada en su web, estas oportunidades están destinadas a profesionales titulados, egresados y bachilleres de diversas disciplinas, siempre que cumplan con las siguientes exigencias:

Si cuenta con título técnico, deberá contar con experiencia general mínima de (05) cinco años en el sector público o privado.

cinco años en el sector público o privado. Si es egresado universitario, deberá contar con experiencia general mínima de (07) siete años en el sector público o privado.

años en el Si es bachiller universitario, deberá contar con experiencia general mínima de (03) tres años en el sector público o privado.

La ONPE también indica que, dentro de la experiencia requerida, los aspirantes deben acumular al menos un año de experiencia específica en áreas como logística, abastecimiento o contrataciones, tanto en el sector público como privado. El puesto ofrece una remuneración fija de S/5,000, y la duración del contrato será de 1 mes y 21 días, sin posibilidad de negociación salarial.

Entre las exigencias adicionales, los postulantes deben acreditar capacitación en contrataciones públicas de al menos 12 horas, contar con la certificación OECE vigente hasta el 30 de abril de 2026 y no tener impedimentos para movilizarse a cualquier región de Perú, según las necesidades del cargo.

Cómo postular a los puestos de trabajo de la ONPE

Los interesados podrán registrarse en línea hasta las 10:00 a.m. del miércoles 5 de noviembre, a través del Sistema Integrado de Gestión de Locadores de Servicios, al cual se puede ingresar mediante este enlace oficial proporcionado por la ONPE.

Otras recomendaciones a tener en cuenta para postular

Los aspirantes deben presentar toda la documentación que respalde su experiencia y cumpla con los requisitos exigidos para el puesto al que postulan. En la sección “Otros”, es necesario subir un archivo en PDF, indicando preferentemente hasta tres Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) donde deseen prestar servicio.

No podrán participar aquellas personas que tengan restricciones para contratar con el Estado, los miembros activos de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, ni quienes cuenten con antecedentes penales, judiciales o policiales. Tampoco se permite la postulación a quienes se encuentren inscritos en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por Delito Doloso (REDERECI).