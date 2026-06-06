Luego de muchas décadas de haber trabajado en una empresa, las personas llegan a una cierta edad en la que se cuestionan sobre su futuro. Por lo general, estos ciudadanos están afiliados a un fondo de pensiones, por lo que inician el trámite para poder recibir una pensión. Sin embargo, existen casos en los que el asegurado ha fallecido y entra en escena el cónyuge, quien puede recibir los beneficios económicos correspondientes. En ese contexto, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) anunció los requisitos indispensables que debe cumplir una persona para acceder a una pensión de viudez, a través de un sistema ágil y simplificado. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO ACCEDER A UNA PENSIÓN DE VIUDEZ EN LA ONP?

En una entrevista para la Agencia Andina, Jesús Muñoz, gerente general de la ONP, informó que la pensión de viudez puede ser solicitada por el cónyuge o conviviente del pensionista fallecido; incluso pueden acceder al beneficio las parejas convivientes que cuenten con una unión de hecho debidamente registrada, de acuerdo con la legislación vigente. Según el titular del organismo, el principal requisito para iniciar con el trámite, que ahora se gestiona el mismo día, es la presentación de la partida de matrimonio inscrita en Reniec. En el caso de las parejas en unión de hecho, será necesario demostrar la convivencia mediante su inscripción formal en los Registros Público.

@agenciaandina 📢 Pensión de viudez ahora se tramita en el mismo día con la ONP. Este servicio permite una atención más rápida y prioritaria para familiares de pensionistas: ⏱️ Resolución en el mismo día 📄 Requisitos según vínculo con el asegurado 💻 Atención presencial o por videollamada ♬ sonido original - Agencia Andina

De esta manera, los ciudadanos interesados pueden presentar su solicitud en los centros de atención de la ONP o en los Centros MAC de todo el país, dejando en claro que no es necesario programar una cita previa. “El acta de defunción se encuentra en los sistemas de el Reniec. En caso de que no estuviese registrada en la base de datos que se comparte con esta entidad, sí podría solicitarse de manera adicional porque también es un requisito para acceder al beneficio. Debo recordar, ante todo, que todos los procesos de la ONP son gratuitos. No necesitan recurrir a tramitadores”, explicó Muñoz, titular de la ONP.

¿CUÁL ES EL PRINCIPAL PROBLEMA DE LOS JUBILADOS, SEGÚN LA PSICOLOGÍA?

En un contexto en el que las personas ingresan a una nueva etapa de sus vidas debido a la jubilación, muchas de ellas afrontan diversas dificultades por el cambio en su rutina, lo que ha representado un gran desafío. Es así que, de acuerdo con la plataforma VegOut Magazine, compartido por Clarín, la psicología comienza a identificar ciertas dificultades mucho más profunda y menos evidente. Es decir, los adultos mayores deben aprender a vivir sin producir constantemente, ya que muchos asocian esta etapa con una menor sensación de dirección o propósito en la vida.

Por lo general, esto puede manifestarse de distintas formas: el tiempo libre deja de percibirse como descanso y se vuelve incómodo, se rompe la asociación entre hacer y valer, la productividad deja de ser el eje organizador y el descanso adquiere un nuevo significado, entre otros cambios. Sin embargo, el estudio señala que esta etapa no se presenta de inmediato, por lo que advierten que el problema de fondo no radica en la falta de actividades, sino en la dificultad de reconocerse a uno mismo cuando ya no existe nada que demostrar en la vida, conforme comparte Clarín.