Desde hace casi diez años, el Banco de Crédito del Perú (BCP) ha simplificado las transferencias entre usuarios mediante la herramienta Yape. Como parte de las ventajas de esta billetera digital, te explicamos cómo puedes enviar dinero a alguien aunque no tengas su número guardado en tus contactos.

¿Cómo yapearle a alguien que no está entre mis contactos? Así se hace y te sorprenderá lo fácil que es

Desde 2016, las operaciones financieras en Perú se han vuelto más ágiles gracias a Yape, la billetera digital del BCP, que con el tiempo ha incorporado nuevas funciones, incluyendo la posibilidad de enviar dinero a personas cuyo número de celular no está registrado en tus contactos.

Este tipo de transferencia se puede realizar de dos formas: escaneando el código QR del destinatario o ingresando manualmente su número de teléfono, sin necesidad de tener su nombre guardado en la agenda.

Te compartimos el paso a paso para enviar dinero por Yape a alguien que no tienes en tu listado de contactos de celular:

Escanea código QR

- Para enviar dinero, ingresa a tu aplicativo móvil y usa la opción “Escanear QR”.

- Escanea el código que te debe mostrar la otra persona, y listo.

Ingresa número no registrado

- Ingresa tu contraseña, y una vez dentro de la billetera digital, pulsa la opción “Yapear”.

- De inmediato, escribe el número de destinatario y el monto a enviar como dinero.

- Automáticamente estará realizado el yapeo.

Cabe resaltar, que además de este importante detalle operativo disponible en Yape, también puedes llevar a cabo una gran variedad de acciones habilitadas por BCP en beneficio sobre todo de los usuarios con cuenta bancaria.

Paga tus servicios en segundos: usa ASÍ Yape y olvídate de las colas

Si aún no has probado esta función, no te preocupes: es fácil de usar, ágil y está disponible las 24 horas para quienes tengan Yape vinculada a una cuenta del BCP o a su DNI. Más abajo te explicamos cómo emplearla correctamente y qué detalles verificar para prevenir problemas.

-Accede a la opción “Yapear servicios” en el menú principal.

-Escoge la categoría del servicio que deseas pagar (por ejemplo, luz, agua o telefonía).

-Busca la empresa proveedora correspondiente.

-Ingresa el código de cliente, número de suministro u otro identificador que solicite.