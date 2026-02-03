Redacción EC
Redacción EC
Kenyi Peña Andrade
Kenyi Peña Andrade

Desde hace casi diez años, el ha simplificado las transferencias entre usuarios mediante la herramienta . Como parte de las ventajas de esta billetera digital, te explicamos cómo puedes enviar dinero a alguien aunque no tengas su número guardado en tus contactos.

¿Cómo yapearle a alguien que no está entre mis contactos? Así se hace y te sorprenderá lo fácil que es

Desde 2016, las operaciones financieras en Perú se han vuelto más ágiles gracias a Yape, la billetera digital del BCP, que con el tiempo ha incorporado nuevas funciones, incluyendo la posibilidad de enviar dinero a personas cuyo número de celular no está registrado en tus contactos.

Este tipo de transferencia se puede realizar de dos formas: escaneando el código QR del destinatario o ingresando manualmente su número de teléfono, sin necesidad de tener su nombre guardado en la agenda.

Te compartimos el paso a paso para enviar dinero por Yape a alguien que no tienes en tu listado de contactos de celular:

Escanea código QR

- Para enviar dinero, ingresa a tu aplicativo móvil y usa la opción “Escanear QR”.

- Escanea el código que te debe mostrar la otra persona, y listo.

Ingresa número no registrado

- Ingresa tu contraseña, y una vez dentro de la billetera digital, pulsa la opción “Yapear”.

- De inmediato, escribe el número de destinatario y el monto a enviar como dinero.

- Automáticamente estará realizado el yapeo.

Cabe resaltar, que además de este importante detalle operativo disponible en Yape, también puedes llevar a cabo una gran variedad de acciones habilitadas por BCP en beneficio sobre todo de los usuarios con cuenta bancaria.

Paga tus servicios en segundos: usa ASÍ Yape y olvídate de las colas

Si aún no has probado esta función, no te preocupes: es fácil de usar, ágil y está disponible las 24 horas para quienes tengan Yape vinculada a una cuenta del BCP o a su DNI. Más abajo te explicamos cómo emplearla correctamente y qué detalles verificar para prevenir problemas.

-Accede a la opción “Yapear servicios” en el menú principal.

-Escoge la categoría del servicio que deseas pagar (por ejemplo, luz, agua o telefonía).

-Busca la empresa proveedora correspondiente.

-Ingresa el código de cliente, número de suministro u otro identificador que solicite.

