El Banco de la Nación, cada cierto tiempo, ofrece a sus miles de clientes el denominado préstamo MultiRed de hasta S/ 100 000 previo a evaluación. Esta campaña crediticia, dirigida exclusivamente a los trabajadores del sector público y jubilados, presenta una tasa de intereses muy llamativa frente a otras entidades financieras, convirtiéndolas en una buena opción para este grupo. En ese sentido, y a pocas semanas de las celebraciones de fin de año, una de las épocas en la que suelen incrementarse los gastos, el BN establece montos determinados para sus préstamos de acuerdo con la edad del solicitante. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿HASTA CUÁNTO PODRÍA SOLICITAR DE PRÉSTAMO LAS PERSONAS DE 78 AÑOS EN EL BANCO DE LA NACIÓN?

El Banco de la Nación, por medio del préstamo Multired, ha determinado que de acuerdo a la edad del cliente, ya sea trabajador público o pensionista, los plazos y montos para que puedan acceder a un crédito que les permita afrontar los gastos de fin de año. Por consiguiente, te presentamos el monto máximo disponible que pueden obtener, lo cual dependerá del grupo etario de estas personas:

Plazo de hasta 72 meses:

- Hasta el mismo día que cumplas 60 años, los importes de préstamo van desde los S/ 300 hasta S/ 100 000

- Desde los 60 hasta 1 día antes de cumplir 74 años, los importes de préstamo van desde los S/ 300 hasta S/ 40 000

Plaza de hasta 60 meses:

- Hasta el mismo día que cumplas 60 años, los importes de préstamo van desde los S/ 300 hasta S/ 99 999

- Desde los 60 hasta 1 día antes de cumplir 75 años, los importes de préstamo van desde los S/ 300 hasta S/ 40 000

Plazo de hasta 48 meses:

- Hasta el mismo día que cumplas 60 años, los importes de préstamo van desde los S/ 300 hasta S/ 99 999

- Entre los 60 hasta 1 día antes de cumplir 76 años, los importes de préstamo van desde los S/ 300 hasta S/ 40 000

Plazo de hasta 36 meses:

- Hasta el mismo día que cumplas 60 años, los importes de préstamo van desde los S/ 300 hasta S/ 99 999

- Entre los 60 hasta 1 día antes de cumplir 77 años, los importes de préstamo van desde los S/ 300 hasta S/ 40 000

Plazo de hasta 24 meses:

- Hasta el mismo día que cumplas 60 años, los importes de préstamo van desde los S/ 300 hasta S/ 99 999

- Entre los 60 hasta 1 día antes de cumplir 78 años, los importes de préstamo van desde los S/ 300 hasta S/ 40 000

- Desde 78 a más, los importes de préstamo van desde S/ 300 hasta S/ 3 000.

¿CÓMO ACCEDER AL PRÉSTAMO MULTIRED DEL BANCO DE LA NACIÓN?

A continuación, te presentamos los requisitos para solicitar el crédito Multired que van entre S/ 300 y S/ 99 999:

Tener una tarjeta de débito del Banco de la Nación.

Presentar DNI o carnet de extranjería y una copia de la última boleta de pago (antigüedad máxima de cuatro meses).

Los trabajadores CAS ingresados después del 10 de marzo de 2021 deben contar con al menos 13 meses de antigüedad laboral y presentar su contrato vigente.

Tener una calificación crediticia “normal” o “no reportada” en la central de riesgo de la SBS.