El desaparecido Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) fue un programa creado con el propósito de reunir recursos destinados al financiamiento de proyectos de vivienda social. Entre sus principales intenciones estaba facilitar el acceso a una casa digna y asequible para los peruanos de menos recursos económicos. Así, luego de muchos años, el Banco de la Nación ha devuelto a más de 1.2 millones de asegurados sus aportaciones. Sin embargo, esta vez no será la excepción, ya que desde fines del año pasado se ha habilitado para que más de 31 mil peruanos reciban su dinero como parte de la Lista 22. En este nuevo padrón se incluyen los herederos de fonavistas fallecidos, quienes deberán presentar una serie de documentos para acceder a la devolución del dinero. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿CÓMO COBRAR SI ERES HEREDERO DE FONAVISTA DE LA LISTA 22 DEL FONAVI?

El Banco de la Nación, un actor clave en el proceso de devolución de aportes, anunció una buena noticia para 31 794 fonavistas: el pago de la Lista 22 durante diciembre de 2025. Esta medida está dirigida exclusivamente para los exaportantes titulares que no accedieron al cobro en etapas anteriores y cuyos aportes fueron validados por la instancia técnica del Fonavi. Además, abarca a personas que están inscritas en el Registro Nacional de Personas con Discapacidad (CONADIS), pensionistas por invalidez de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), pacientes con enfermedad grave o terminal y herederos de fonavistas.

En este último caso, los familiares herederos de los fonavistas fallecidos deberán iniciar una serie de trámites para acceder a la devolución del dinero. Según el cronograma presentado por el Banco de la Nación, a partir del 29 de diciembre de 2025, estas personas deben registrarse como “herederos de fonavistas fallecidos”, conforme comparte Infobae. Para ello, deberán presentar una declaración jurada que se encuentra habilitado en dicho banco, tener una copia certificada de la partida de defunción (con antigüedad no mayor a 30 días) y un documento que certifique el vínculo con el fonavista, como la partida de matrimonio o de nacimiento, según corresponda.

¿CÓMO SABER SI SOY BENEFICIARIO DE LA LISTA 22 DEL FONAVI 2026?

Hasta el momento se han conformado cuatro grupos de reintegro disponibles para que los adultos mayores del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi). A su vez, también existen 22 listas adicionales de beneficiarios que pueden realizar el cobro correspondiente en el Banco de la Nación. En tanto, la Secretaría Técnica del Fonavi puso a disposición de los exaportantes una plataforma virtual que permite verificar si forman parte del último listado con solo el DNI. A continuación, estos son los simples pasos: