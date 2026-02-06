Con el inicio del Año Escolar 2026 cada vez más próximo, muchos estudiantes aún se encuentran en pleno descanso anual, alejados de las rutinas escolares y las evaluaciones. Durante este tiempo, numerosos niños y adolescentes aprovechan para realizar actividades recreativas, deportivas o artísticas, buscando sacarle el máximo provecho a estos días sin clases.

¡Confirmado por Minedu! Estas son las fechas oficiales de las vacaciones escolares 2026

En este contexto, el Ministerio de Educación publicó el cronograma oficial del año escolar, donde se especifican las fechas más importantes del ciclo formativo y los periodos de descanso programados. Esta planificación permite que madres, padres y docentes de todo el país puedan organizarse con anticipación y coordinar adecuadamente el proceso educativo. A continuación, te compartimos los datos esenciales al respecto.

A través de la Resolución Ministerial N.° 501-2025, la autoridad educativa aprobó el calendario que regirá en 2026 para las instituciones públicas y privadas del país. Esta normativa propone una estructura que busca equilibrar el trabajo en el aula con las labores administrativas, estableciendo 36 semanas de actividad académica centradas en la enseñanza y el desarrollo de competencias del estudiantado, junto con 8 semanas destinadas a tareas de gestión interna para directores y docentes, orientadas a la planificación, revisión de metas y mejora pedagógica, sin la participación de estudiantes.

De este modo, según el Minedu, las clases comenzarán el lunes 16 de marzo y concluirán el viernes 18 de diciembre de 2026. Asimismo, las primeras vacaciones escolares se desarrollarán del 18 al 22 de mayo; durante ese periodo no habrá clases, pero el personal docente y directivo deberá presentarse en las instituciones educativas para participar en jornadas de capacitación pedagógica, evaluación de avances y planificación de las siguientes etapas del año escolar, conforme al ciclo lectivo. A continuación, te mostramos el cronograma del calendario escolar:

Gestión (Planificación previa) - Bloque 1: 2 al 13 de marzo

Primer periodo de clases - Bloque 2: 16 de marzo al 15 de mayo

Gestión (Evaluación intermedia) - Bloque 3: 18 al 22 de mayo

Segundo periodo de clases - Bloque 4: 25 de mayo al 24 de julio

Gestión (Vacaciones estudiantiles) - Bloque 5: 27 de julio al 7 de agosto

Tercer periodo de clases - Bloque 6: 10 de agosto al 9 de octubre

Gestión (Ajustes pedagógicos) - Bloque 7: 12 al 16 de octubre

Cuarto periodo de clases - Bloque 8: 19 de octubre al 18 de diciembre

Gestión (Cierre administrativo) - Bloque 9: 21 al 31 de diciembre

¿Hasta cuándo puedes hacer el trámite de la matrícula digital 2026 en la plataforma de Minedu?

El esquema aprobado por el sector educativo señala que el plazo para remitir los formatos de inscripción cerrará de manera definitiva el miércoles 28 de enero. Resulta fundamental completar este paso dentro del tiempo indicado, ya que a continuación comenzará el proceso de revisión de información a cargo de las autoridades escolares. Tras concluir esa instancia, la plataforma asignará las vacantes existentes a quienes hayan cumplido íntegramente con las condiciones establecidas.