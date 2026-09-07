El cronograma oficial establece cuatro fechas para el pago de remuneraciones del sector público durante setiembre de 2026. (Fuente: Difusión)
El cronograma oficial establece cuatro fechas para el pago de remuneraciones del sector público durante setiembre de 2026. (Fuente: Difusión)
Por Redacción EC

El cronograma de pagos del sector público para setiembre de 2026 ya está establecido y contempla cuatro fechas para el depósito de remuneraciones. De acuerdo con la programación oficial publicada por el Banco de la Nación, los primeros trabajadores estatales podrán disponer de su sueldo desde el jueves 17 de setiembre, mientras que los siguientes grupos recibirán sus pagos los días 18, 21 y 22 del mismo mes.