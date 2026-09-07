El cronograma de pagos del sector público para setiembre de 2026 ya está establecido y contempla cuatro fechas para el depósito de remuneraciones. De acuerdo con la programación oficial publicada por el Banco de la Nación, los primeros trabajadores estatales podrán disponer de su sueldo desde el jueves 17 de setiembre, mientras que los siguientes grupos recibirán sus pagos los días 18, 21 y 22 del mismo mes.

¿Quiénes cobran su sueldo el jueves 17 de setiembre?

El primer grupo está integrado por trabajadores de Educación, incluida las universidades; Presidencia del Consejo de Ministros; Transportes y Comunicaciones; Defensa; Poder Judicial; Ministerio Público; Economía y Finanzas; Justicia; gobiernos regionales a través de sus unidades ejecutoras; Contraloría General de la República; Congreso de la República; Agrario y Riego; y Energía y Minas. Todos ellos tienen como fecha programada de pago el jueves 17 de setiembre.

Esta fecha también representa el inicio de la jornada de pagos de remuneraciones correspondiente al mes. El calendario no significa que todos los trabajadores del Estado reciban el dinero ese día, ya que el abono se distribuye de acuerdo con el sector o entidad a la que pertenece cada servidor público. La programación fue aprobada dentro del cronograma anual mensualizado para el ejercicio fiscal 2026.

¿Qué trabajadores cobran después del 17 de setiembre?

El viernes 18 de setiembre será el turno de los trabajadores del Ministerio del Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo y Relaciones Exteriores. Posteriormente, el lunes 21 de setiembre, se efectuará el pago correspondiente a servidores del Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo y Reniec.

El calendario continuará el martes 22 de setiembre, cuando cobrarán los trabajadores del Ministerio de la Producción, Comercio Exterior y Turismo, además de servidores de la ONPE, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones y Tribunal Constitucional. El cronograma también contempla pagos de carácter no remunerativo y periódico, como CAS, estipendios por Secigra y propinas para determinados practicantes y estudiantes de escuelas militares y policiales.

¿Cómo consultar la fecha de pago del sector público?

Los trabajadores pueden revisar el cronograma directamente en la plataforma del Banco de la Nación, donde se encuentran las fechas correspondientes a remuneraciones y pensiones de la administración pública. La entidad recuerda que, si el pago no se efectúa en la fecha programada, la consulta debe realizarse ante la institución a la que pertenece el trabajador, pues el banco no es responsable de establecer o modificar las fechas de pago.

Cabe precisar que el cronograma de remuneraciones del sector público es diferente al calendario de pensiones. En setiembre, por ejemplo, los pensionistas de la ONP bajo el Decreto Ley N.° 19990 empezaron a cobrar desde el 7 de setiembre, según la primera letra de su apellido paterno. Para los trabajadores estatales, en cambio, el periodo de pagos se inicia el 17 y culmina el 22 de setiembre.

VIDEO RECOMENDADO: