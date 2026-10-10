El desaparecido Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) fue un programa creado en el país con el objetivo de reunir recursos destinados al financiamiento de proyectos de vivienda social. Entre sus principales intenciones era facilitar el acceso a una casa digna y asequible para los peruanos de menos recursos económicos. En ese contexto, el Gobierno nacional busca compensar a los miles de adultos mayores con la devolución de sus aportes a través del Banco de la Nación, ya sea por listas y grupos de pago. Sin embargo, hasta la fecha, más de 241 000 beneficiarios aún tienen pendiente la devolución de su dinero. Ante esta situación, se habilitó una plataforma para consultar con DNI la información correspondiente y conocer los pasos que deben seguir para acudir a las oficinas autorizadas. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO CONSULTAR CON TU DNI SI TIENES UNA DEVOLUCIÓN PENDIENTE DEL FONAVI?

Hasta el momento se han conformado varios grupos de reintegro disponibles para que los adultos mayores del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) que aún no han cobrado puedan verificar si les corresponde hacerlo. A su vez, también existen 22 listas adicionales de beneficiarios que pueden realizar el cobro correspondiente en el Banco de la Nación. Así, la Secretaría Técnica del Fonavi puso a disposición de los exaportantes una plataforma virtual que permite verificar los cobros pendientes con solo el DNI. A continuación, te presentamos, compartido por Infobae, los simples pasos:

Ingresa a la página oficial de la Secretaría Técnica del Fonavi a través de este LINK.

Digita tu número de DNI o carnet de extranjería.

Ingresa el código captcha.

Finalmente presiona la opción ‘Consultar’.

¿QUIÉNES SERÍAN LOS BENEFICIARIOS DE LA LISTA 23 DEL FONAVI?

En medio de los desembolsos a nivel nacional a través del Banco de la Nación, en declaraciones para Andina, Eduardo Gaytán, titular de la Sub Unidad de Orientación y Registro de la Secretaría Técnica de la Comisión Ad Hoc del Fonavi, informó que, por ahora, se viene preparando la conformación de los nuevos beneficiarios de la Lista 23. En esta oportunidad, el grupo estaría integrado exclusivamente por fonavistas que todavía no han recibido pagos anteriores ni han sido incluidos en padrones previos, por lo que su publicación final recién se conocería en diciembre de 2026.

Asimismo, el funcionario destacó la complejidad del proceso debido a la antigüedad de los registros del Fonavi, asegurando que se debe corroborar la información. “La Comisión Ad Hoc y la Secretaría Técnica están haciendo esfuerzos denodados por tratar de sacarla lo antes posible y esperemos que todo vaya bien y sea para el mes de diciembre. El tercer grupo, que se da a fin de año, es para gente que nunca han cobrado. Para las personas que están en evaluación, que no les han pagado, que nunca le dieron nada. Ese grupo se está preparando para fin de año”, explicó.