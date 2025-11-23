Como parte de una iniciativa destinada a ofrecer respaldo económico a los trabajadores del sector público y pensionistas de la ONP a nivel nacional, el Banco de la Nación ofrece cada cierto tiempo la oportunidad de obtener un préstamo de hasta S/ 100 000. Es así que, este crédito presenta una tasa promocional muy competitiva que logra diferenciarse de otras entidades financieras en el país. No obstante, esta atractiva campaña crediticia tiene una fecha límite para que las personas interesadas puedan acercarse a cualquier agencia a solicitar el beneficio, siempre que cumplan con los requisitos indispensables previamente establecidos. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO ACCEDER AL PRÉSTAMO MULTIRED DEL BANCO DE LA NACIÓN?

A través de sus plataformas oficiales, el Banco de la Nación informó que ha lanzado una campaña de préstamos con tasas preferenciales dirigidos a los trabajadores del sector público como docentes, personal de salud, policías, militares y pensionistas de la ONP, entre otros, hasta este domingo 30 de noviembre. Se trata de un préstamo Multired de hasta S/ 99 999 con una tasa costo efectiva anual (TCEA) desde 11.57 %, sobre la base de una tasa de interés efectiva anual (TEA) del 9,99 %, que le permite al cliente pagar hasta en 60 meses, según evaluación crediticia.

No obstante, el BN precisó que este beneficio está bajo algunas condiciones, es decir, que dicha TCEA se obtiene a partir de una TEA de 9,9 %, aplicada a un préstamo de S/ 15 000 a 5 años (60 meses), cuyo pago mensual sería de S/ 326 45, aunque dicha cuota responde a un cálculo basado en un escenario puntual. “El 24/11/2025 como fecha de desembolso, fecha de pago día 16 de cada mes, sin periodo de gracia, sin seguro de cuota protegida, sin endoso de póliza y con seguro de desgravamen tradicional contratado por Pacífico Seguros, prima de 0,12%/para clientes mayores de 84 años aplica prima de 1,33%”, indicó el banco.

Así, los trabajadores públicos y pensionistas que reciben sus ingresos mediante la entidad financiera y deseen obtener este préstamo, tendrán que asistir a cualquiera de las agencias del Banco de la Nación que se encuentran a nivel nacional con la finalidad de ser evaluados. Por ello, deberán llevar su DNI original, copia o carné de extranjería. Además, la última boleta de pago en formato original y copia con una antigüedad máxima de cuatro meses. Para mayor información o también evaluación pueden escribir a través del WhatsApp Quina al 966 216 942, llamar a la línea gratuita 0800-1-0700 o simplemente escribir al correo miprestamomultired@bn.com.pe.

¿POR QUÉ LA BILLETERA BIM CERRÓ EN EL BANCO DE LA NACIÓN?

A través de sus plataformas oficiales, el Banco de la Nación lanzó un comunicado para sus miles de clientes sobre el cierre definitivo del servicio de la Billetera Electrónica BIM. De esta manera, los usuarios no deberán preocuparse por su dinero en dicho monedero digital, ya que, según la entidad, podrán cobrar los montos en cualquiera de sus agencias a nivel nacional (LINK), siempre y cuando hayan verificado previamente la cantidad. Tras ello, el cliente deberá presentase al BN con su Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente en el horario regular de atención del banco.

“El Banco de la Nación informa a los usuarios que ya no será parte de la Billetera Electrónica BIM, por lo que, debido al cierre definitivo del servicio, quienes cuenten con saldo en dicha billetera, podrán acercarse a partir del viernes 17 de octubre de 2025 a cobrar el monto disponible en cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional”, explicó la entidad financiera. Cabe recordar que el BN informó a sus usuarios el pasado 26 de febrero sobre el inicio del proceso de cierre de operaciones de la billetera móvil BIM.

VIDEO RECOMENDADO