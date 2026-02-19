¡Consulta médica sin salir de casa! Así puedes atenderte en el Hospital Digital del Minsa

La ciudadanía peruana, derechohabientes, y también residentes en el país, hoy cuentan con acceso a diversos planes, y tanto estatales como privados para terminar recibiendo atención médica especializada. Al respecto, hoy llama la atención el lanzamiento del Hospital Digital que te permitirá acceder a servicio gratuito e innovadora estrategia del Ministerio de Salud (Minsa), y a partir de la cual cierto grupo de pacientes asegurados, goza de la chance de recibir teleconsulta sin esperas de por medio.

ASÍ PUEDES RECIBIR ATENCIÓN MÉDICA Y SIN SALIR DE CASA GRACIAS AL HOSPITAL DIGITAL DEL MINSA

Basado en Resolución Ministerial Nº 947, el 24 de diciembre de 2025 el Minsa llamaba la atención anunciando la aprobación de iniciativa denominada como “Hospital Digital”, el nuevo servicio iniciado con marcha blanca, y que brinda atención médica especializada las 24 horas del día.

Según lo precisa dicha entidad gubernamental, la idea constituye una “estrategia innovadora orientada a reducir las brechas de acceso” a tratamiento puntual, y de manera equitativa, y también gratuita sin importar el lugar o las dificultades de traslado.

El grupo beneficiario en esta oportunidad, e inicialmente, está integrado por pacientes asegurados por parte del Seguro Integral de Salud (SIS), y que residen en distritos de Lima Metropolitana.

A continuación, te compartimos los pasos que debes seguir para atenderte mediante el Hospital Digital del Minsa, y de esa forma cubrir tus necesidades médicas sin necesidad de salir de casa:

Ingresa a MINSA DIGITAL, y llena los datos solicitados como asegurado con mayoría de edad, o comunícate a la Línea 113 (Opción 2) .

. De inmediato, un médico especialista te atenderá mediante videollamada o llamada telefónica .

. Al finalizar la videollamada o llamada telefónica, el médico te enviará la receta electrónica, y podrás visualizarla de manera directa en WhatsApp o correo registrado .

. Por último, dirígete al establecimiento de salud más cercano a tu domicilio con la finalidad de recoger cada medicamento gratuitamente.

Como parte de los beneficios dirigidos a afiliados del SIS, y mediante el Hospital Digital, el Minsa destaca la “reducción drástica de los tiempos para obtener una cita especializada“, el seguimiento continuo e “ideal para pacientes con enfermedades crónicas o en situación de vulnerabilidad”, y también el envío de receta médica a plataformas digitales muy particulares.

ESTOS SON LOS SERVICIOS QUE TE BRINDA EL HOSPITAL DIGITAL DEL MINSA

Teleconsulta

- Atención médica directa con un especialista.

Teleapoyo al diagnóstico

- Soporte tecnológico para la interpretación de exámenes.

Telemonitoreo

- Seguimiento remoto de pacientes crónicos o en proceso de recuperación.

Teleinterconsulta

- Consulta entre profesionales para la atención de casos complejos.

ESTO REVELA EL MINSA ACERCA DE LA ATENCIÓN A ASEGURADOS CON CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DE “NO POBRE” VÍA SIS

A nivel gubernamental, el SIS lleva más de 20 años asistiendo médicamente a millones de peruanos, y hoy también residentes como ciudadanos venezolanos, por ejemplo, debidamente identificados, siendo importante reconocer que a lo largo de ese tiempo, la cobertura efectiva ha permitido el acceso gratuito a medicinas, procedimientos, operaciones, insumos, entre otros.

En ese sentido, el financiamiento a cargo de dicha entidad pública que incluye hasta 5 planes, genera cierta inquietud entre las personas “no pobres” clasificadas en sistema de focalización, ya que la información brindada destaca mayormente a la población en estado de vulnerabilidad como principal beneficiaria.

Sin embargo, el “SIS Para Todos” representa aquel paquete de atención que está dirigido para las personas que independientemente de su condición económica, “no cuentan con un seguro de salud”, es decir, que sin importar los niveles de ingresos estimados de cada hogar peruano, tienes la chance de recibir cobertura integral gratuitamente.

Cabe resaltar, que así como el mencionado plan, la entidad pública ofrece otros 4 más pensando en todo público, y las facilidades brindadas para acceder a aproximadamente 1,400 diagnósticos del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS).

EN ESTO CONSISTE EL “SIS PARA TODOS” DEL MINSA

Plan de seguro que permite la afiliación a todas las personas que viven en el país, y no restringe las prestaciones de salud por condiciones socioeconómicas.