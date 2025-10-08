La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) estableció el Procedimiento Operativo (PO) para el octavo retiro de AFP , que beneficiará a millones de peruanos afiliados activos, desempleados y próximos a jubilarse de las Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), aprobado por la Ley N.º 32445. Esta norma autoriza la entrega de hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalente a S/21.400, en cuatro armadas mensuales. Si estás interesado en solicitar tu dinero desde el próximo 21 de octubre del 2025, es importante que conozcas los requisitos, al momento de llenar tu solicitud correctamente.

Revisa aquí cuando puedes solicitar el retiro de los fondos de la AFP:

¿ES OBLIGATORIO ABRIRSE UNA CUENTA BANCARIA NUEVA PARA SOLICITAR EL RETIRO AFP?

Para solicitar el retiro de tu AFP, deberás proporcionar tu númer de cuenta personal y no el Código de Cuenta Interbancaria (CCI). Además puedes elegir algunas de estas entidades financieras en las que podrás abrir tu cuenta, sin aún no lo tienes:

BanBif

Banco Falabella

Caja Huancayo

BBVA

BCP

Interbank

Scotiabank

Si estás en Perú estos son los datos que necesitas para registrar tu solicitud:

Documento de Identidad ( DNI)

Contraseña Web (Antes de ingresar tu solicitud, verifica que tu contraseña esté activa. También puedes crearla o actualizarla.)

Correo y celular actualizado

Número de cuenta. (Debe estar a tu nombre y no ser mancomunada)

CRONOGRAMA DEL OCTAVO RETIRO DE LA AFP POR 4 UIT:

Verifica las fechas en el cronograma oficial del octavo retiro de fondos de las AFP.

Afiliados cuyo DNI termina en letra pueden presentar su solicitud el 21 de octubre o el 19 de noviembre .

pueden presentar su solicitud el . Quienes tengan DNI finalizado en 0 deben registrarse el 22, 23 de octubre o 20 de noviembre .

deben registrarse el . Si el último dígito de documento es 1 , las fechas asignadas son el 24, 27 de octubre y 21 de noviembre .

, las fechas asignadas son el . Si tu DNI termina en 2 , la solicitud podrás hacerla el 28, 29 de octubre o 24 de noviembre .

, la solicitud podrás hacerla el . Si termina en 3 , tus fechas son: 30, 31 de octubre o 25 de noviembre .

, tus fechas son: . Si termina en 4 : 3, 4 de noviembre o 26 de noviembre.

: 3, 4 de noviembre o 26 de noviembre. Si termina en 5 : 5, 6 de noviembre o 27 de noviembre.

: 5, 6 de noviembre o 27 de noviembre. Si termina en 6 : 7, 10 de noviembre o el 28 de noviembre.

: 7, 10 de noviembre o el 28 de noviembre. Si termina en 7 : 11, 12 de noviembre o 1 de diciembre.

: 11, 12 de noviembre o 1 de diciembre. Si termina en 8 : 13, 14 de noviembre o 2 de diciembre.

: 13, 14 de noviembre o 2 de diciembre. Si termina en 9: 17, 18 de noviembre o 3 de diciembre.

Para quienes no registren su solicitud en la primera ronda, habrá una segunda ventana del 4 de diciembre al 18 de enero.

La Asociación de AFP's publicó el cronograma para solicitar el retiro de hasta 4 uit's de las AFP.

¿CUÁLES SON LOS DATOS QUE SE DEBEN MANTENER ACTUALIZADOS PARA EL RETIRO DE AFP?

En el marco del octavo retiro de AFP en las próximas semanas, muchas personas estiman que el proceso de solicitud sea similar al desembolso anterior. Por ello, las AFP Integra, Prima, Habitat y Profuturo sugieren tener la clave web y los datos personales debidamente actualizados que permitirá ingresar a la plataforma de manera sencilla y sin ningún problema. En el caso de no tener la clave web actualizada, los afiliados pueden hacerlo a través de la plataforma o del aplicativo de su AFP.

Así, se recomienda realizar este procedimiento con anticipación para evitar inconvenientes al momento de registrar la solicitud, en caso la contraseña sea inválida. Además, las AFP comunicarán, a través de sus plataformas digitales, las fechas oficiales del cronograma de retiro una vez que este sea aprobado por la SBS. De igual manera, los afiliados recibirán la notificación en sus correos electrónicos. Ante ello, se recomienda mantener actualizados los datos de contacto, como el correo electrónico y el número de celular.