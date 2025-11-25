En la actualidad, la visa americana es un documento que muchas personas anhelan conseguir por diversos motivos, ya sea para vacacionar, visitar a un ser querido o simplemente para realizar otras actividades. En este contexto, contar con una visa de turista para ingresar legalmente a los Estados Unidos implica una serie de trámites que suelen incluir la presentación de una solicitud, citas, entrevistas y más. De esta manera, la embajada de Estados Unidos en Perú anunció una buena noticia para muchos peruanos: 4 000 nuevas citas disponibles con motivo del Mundial 2026. Así, las personas interesadas en obtener uno de los cupos podrán iniciar con su trámite, pues, de ser aprobadas, podrán disfrutar de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁNDO INICIA EL PROCESO PARA SOLICITAR UNA CITA EN LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS EN EL PERÚ?

A través de sus redes sociales oficiales, la Embajada de Estados Unidos en Perú anunció que habilitarán a partir de este martes 25 de noviembre, desde las 9:00 a. m., cerca de 4 000 nuevas citas para visas B1/B2 (turismo y negocios) para los meses de enero y febrero de 2026. Esta medida se sustenta en la realización del Mundial de la FIFA, que se llevará a cabo el próximo año en dicho país y contará con varias sedes. De hecho, si bien la medida atiende la alta demanda generada por el importante torneo deportivo, cualquier peruano puede presentar su postulación. Por ello, el consulado americano habilitó una plataforma (LINK) que permite a la ciudadanía interesada a agendar su cupo con anticipación.

¿QUÉ CAMBIOS ANUNCIÓ LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS PARA LOS SOLICITANTES DE VISA EN PERÚ?

De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos en Perú, a partir del 2 de septiembre entró en vigor una nueva modificación dirigidos exclusivamente para las visas de no inmigrantes. En el caso de los menores de 14 años y los mayores de 79 años deberán presentarse obligatoriamente para la entrevista personal en la sede diplomática, ubicado en el distrito de Santiago de Surco, Lima. Esto ha generado una serie de malestar entre los peruanos debido a estas restricciones para obtener el ansiado visado norteamericano.

Por otro lado, existen exoneraciones para diversas categorías de visas estadounidenses que incluye a las categorías A-1 y A-2, correspondientes a jefes de misión, diplomáticos, funcionarios consulares y sus familiares. Asimismo, alcanza a la visa C-3, destinada a funcionarios de gobierno y acompañantes en tránsito, así como a las visas G-1 a G-4, otorgadas a representantes y trabajadores de organismos internacionales.

Eso no es todo, pues, para los que buscan la renovación de la visa B-1/B-2 (turismo y negocios), tienen la opción de no acudir a una entrevista personal siempre y cuando lleven a cabo el proceso hasta 12 meses después de su vencimiento. Para ello, dicho visado debió tener validez completa y que la persona lo obtuvo siendo mayor de edad, es decir, más de 18 años. Cabe mencionar que la determinación final recaerá en los oficiales consulares, quienes tendrán la facultad de requerir una entrevista en caso lo estimen pertinente.

