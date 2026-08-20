Los trabajadores del sector público ya pueden revisar cuándo les corresponde recibir su remuneración correspondiente a agosto de 2026, de acuerdo con el calendario establecido por el Banco de la Nación. El cronograma distribuye los depósitos en cuatro jornadas y agrupa a las entidades estatales según el sector al que pertenecen, por lo que la fecha de cobro dependerá directamente de la institución donde labora cada servidor. Cabe mencionar que existen algunas agencias que permanecerán cerradas temporalmente debido a las lluvias registradas en distintas zonas del país, situación que podría modificar la atención presencial para algunos usuarios. Descubre qué entidades cobran cada día, qué ocurre con los pagos adicionales y cuáles son los canales alternativos disponibles para realizar operaciones durante estas fechas.

¿CUÁNDO COBRAN LOS TRABAJADORES PÚBLICOS EN AGOSTO?

El pago de remuneraciones comenzó este jueves 20 de agosto y continuará hasta el martes 25, según la programación oficial. Los trabajadores deben identificar el grupo al que pertenece su institución para conocer la fecha que les corresponde. El cronograma queda organizado de la siguiente manera:

Jueves 20 de agosto: ministerios de Educación (incluye Universidades), Transportes y Comunicaciones, Defensa, Economía y Finanzas, Justicia, Agrario y de Riego, Energía y Minas. También cobran la Presidencia del Consejo de Ministros, Poder Judicial, Ministerio Público, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República.

ministerios de Educación (incluye Universidades), Transportes y Comunicaciones, Defensa, Economía y Finanzas, Justicia, Agrario y de Riego, Energía y Minas. También cobran la Presidencia del Consejo de Ministros, Poder Judicial, Ministerio Público, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República. Viernes 21 de agosto: ministerios de Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Relaciones Exteriores. También la Defensoría del Pueblo.

ministerios de Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Relaciones Exteriores. También la Defensoría del Pueblo. Lunes 24 de agosto: ministerios de Salud; Mujer y Poblaciones Vulnerables; Cultura; Ambiente; Trabajo y Promoción del Empleo. También el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

ministerios de Salud; Mujer y Poblaciones Vulnerables; Cultura; Ambiente; Trabajo y Promoción del Empleo. También el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Martes 25 de agosto: ministerios de Producción y Comercio Exterior y Turismo. También cobran la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, y el Tribunal Constitucional.

¿DÓNDE PUEDEN COBRAR LOS SERVIDORES DEL ESTADO?

Los trabajadores públicos pueden acudir a las oficinas del Banco de la Nación durante la fecha asignada a su entidad para realizar el cobro de sus remuneraciones. La programación corresponde al calendario anual aprobado para ordenar los pagos que reciben los empleados estatales.

¿EL CRONOGRAMA INCLUYE AGUINALDOS Y OTROS BENEFICIOS?

El calendario contempla las fechas de las remuneraciones, mientras que otros conceptos se pagan cuando corresponde según la normativa vigente. Durante julio se entregó un aguinaldo de S/300. El segundo aguinaldo del año está previsto para diciembre por un monto de S/300. Según la información proporcionada, los trabajadores bajo el régimen CAS no reciben este beneficio porque perciben gratificación, aunque esta situación se encuentra bajo evaluación del Gobierno, según informa Infobae.

¿QUÉ AGENCIAS DEL BANCO DE LA NACIÓN ESTÁN CERRADAS?

Algunas oficinas dejaron de atender temporalmente debido a las lluvias. Las agencias que permanecerán sin atención hasta nuevo aviso son:

Lima: agencia 2 Villa María del Triunfo, ubicada en Av. Salvador Allende N.° 699.

agencia 2 Villa María del Triunfo, ubicada en Av. Salvador Allende N.° 699. Arequipa: agencias de Caravelí, Chala y Atico.

agencias de Caravelí, Chala y Atico. Ayacucho: agencia 2 Puquio.

En este contexto, el Banco de la Nación recomendó utilizar sus canales alternativos mientras continúe la suspensión temporal. Entre ellos figuran los cajeros automáticos, agentes corresponsales, la aplicación APP BN, la banca virtual y Págalo.pe, opciones que permiten realizar diferentes operaciones sin acudir necesariamente a una agencia física.

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