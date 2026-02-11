Cronograma de pagos en el Banco de la Nación (febrero 2026): conoce en qué fechas cobrar sueldos y pensiones de la ONP

Por Redacción EC

El mes de febrero trae fechas clave para miles de peruanos que dependen de los ingresos del Estado. Tanto los trabajadores del sector público como los pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional () ya pueden conocer cuándo se realizará el abono de sus remuneraciones y pensiones, de acuerdo con el calendario oficial del Banco de la Nación.

En este contexto, no solo se definen los días de pago, sino también cómo se aplican los recientes incrementos salariales y el reajuste de pensiones aprobado por el Gobierno. Descubre quiénes cobran primero, qué sectores reciben sus sueldos en cada fecha y cómo se aplican los aumentos en febrero de 2026.

¿QUIÉNES COBRAN PRIMERO EN FEBRERO DE 2026?

Los primeros en recibir su dinero durante febrero serán los pensionistas de la ONP. A diferencia de los trabajadores activos, sus pagos se inician en la primera semana del mes y se organizan según la letra inicial del apellido del beneficiario, lo que permite una atención escalonada en las agencias bancarias.

Las fechas establecidas son las siguientes:

  • Apellidos de la A a la C: viernes 6 de febrero.
  • Apellidos de la D a la L: lunes 9 de febrero.
  • Apellidos de la M a la Q: martes 10 de febrero.
  • Apellidos de la R a la Z: miércoles 11 de febrero.
  • Pago a domicilio: del jueves 12 de febrero al sábado 21 de febrero.
Foto: Andina
Foto: Andina

¿CUÁNDO SE PAGAN LOS SUELDOS DEL SECTOR PÚBLICO?

Los trabajadores estatales cobrarán sus remuneraciones a partir de la tercera semana de febrero. El cronograma se ha organizado por sectores y entidades públicas, con pagos distribuidos en cuatro fechas principales.

El detalle es el siguiente:

  • Miércoles 18 de febrero: Ministerios de Transportes y Comunicaciones, de Defensa, de Justicia, de Economía y Finanzas, de Desarrollo Agrario y Riego, de Energía y Minas, y de Educación (incluye universidades), así como la Presidencia del Consejo de Ministros, Poder Judicial, Ministerio Público, Gobiernos Regionales, Contraloría y el Congreso.
  • Jueves 19 de febrero: Ministerios del Interior, de Desarrollo e Inclusión Social, de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y la Defensoría del Pueblo.
  • Viernes 20 de febrero: Ministerios de Salud, de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, de Cultura, del Ambiente, de Trabajo y RENIEC.
  • Lunes 23 de febrero: Ministerios de la Producción, de Relaciones Exteriores, de Comercio Exterior y Turismo, así como la ONPE, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones y Tribunal Constitucional.
Foto: Andina
Foto: Andina

¿QUÉ AUMENTOS SIGUEN VIGENTES PARA LOS TRABAJADORES ESTATALES?

Desde enero de 2026, los servidores públicos reciben un incremento mensual producto del Convenio Colectivo. En febrero, este aumento se mantiene, aunque ya no se incluye el bono extraordinario por escolaridad que se pagó al inicio del año.

Los montos varían según el régimen laboral:

  • Incremento de S/100 para trabajadores CAS, personal del INPE y servidores de los decretos legislativos 276 y 728 de gobiernos locales.
  • Incremento de S/53 para trabajadores del régimen 728 del Gobierno Nacional y regional, así como para el personal del Servicio Civil.

¿CÓMO SE APLICA EL NUEVO MONTO DE PENSIÓN DE LA ONP?

A partir de febrero, los jubilados que cumplan con al menos 20 años de aportes comienzan a recibir una pensión mensual de hasta S/1.000. Este reajuste incluye el pago pendiente correspondiente a enero, ya que en ese mes las planillas no pudieron actualizarse a tiempo.

Cabe precisar que existe un tope máximo para los ingresos mensuales en el sector público. Si, tras el aumento, un trabajador supera los S/ 15.600, el monto se ajusta automáticamente a ese límite, sin excepciones por régimen, según informa Infobae.

VÍDEO RECOMENDADO:

Te mostramos paso a paso cómo entrar al link oficial de la ONPE, poner tu DNI y ver si saliste sorteado, y cuál es tu rol (titular o suplente). Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú. Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf Sitio web: http://elcomercio.pe TAMBIÉN SÍGUENOS EN: Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe Twitter: https://twitter.com/elcomercio Instagram: http://instagram.com/elcomercio Discord: https://discord.gg/elcomercio #elcomercio #noticiasperu #mundo #internacionales

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.

Cronograma de pagos en el Banco de la Nación (febrero 2026): conoce en qué fechas cobrar sueldos y pensiones de la ONP
Tramites

Cronograma de pagos en el Banco de la Nación (febrero 2026): conoce en qué fechas cobrar sueldos y pensiones de la ONP

¡Olvídate de las colas! Así obtienes una copia de tu partida de nacimiento en Reniec en minutos
Tramites

¡Olvídate de las colas! Así obtienes una copia de tu partida de nacimiento en Reniec en minutos

¿Yape de regalo? Aprende cómo enviar dinero por cumpleaños o matrimonio en segundos
Tramites

¿Yape de regalo? Aprende cómo enviar dinero por cumpleaños o matrimonio en segundos

¿Tu DNI ya está listo? Revísalo AQUÍ en menos de un minuto
Tramites

¿Tu DNI ya está listo? Revísalo AQUÍ en menos de un minuto