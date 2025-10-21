Cerca de finalizar el mes de octubre de 2025, te compartimos las fechas de pagos de sueldos y pensiones en el Banco de la Nación. Revisa el cronograma de pagos para los trabajadores del sector público y los jubilados que forman parte de la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Ante la inquietud de este grupo de personas por conocer el orden de pago, la entidad financiera reveló que los pensionistas de la Ley 19990 serán los primeros en cobrar sus aportes, lo que dependerá de la letra inicial de su apellido paterno, mientras que los empleados públicos serán los siguientes. Esta es una buena noticia para estos adultos mayores que necesitan el dinero para cubrir ciertos gastos imprevistos. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

CRONOGRAMA DE PAGOS PARA LOS JUBILADOS DEL DECRETO LEY 19990

En la actualidad, son miles de pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), afiliados al Decreto Ley 19990, que serán los primeros en cobrar el pago correspondiente a octubre de 2025. Por ello, este grupo deberá acercarse al Banco de la Nación o esperar el abono en su cuenta de ahorros. Incluso, podrán cobrar en las agencias del BBVA, Banco GNB, BanBif e Interbank, según la letra inicial del apellido paterno de cada pensionado. A continuación, estas son las fechas establecidas:

Pensionistas con apellidos que inicien con las letras A-C | martes 7 de octubre

Pensionistas con apellidos que inicien con las letras D-L | jueves 9 de octubre

Pensionistas con apellidos que inicien con las letras M-Q | viernes 10 de octubre

Pensionistas con apellidos que inicien con las letras R-Z | lunes 13 de octubre

Pago a domicilio | del miércoles 15 al viernes 24 de octubre.

CALENDARIO DE PAGO PARA LOS PENSIONISTAS DEL DECRETO LEY 20530

Martes 14 de octubre : Educación (inc. Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Ministerio de Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Justicia, Unidades Ejecutoras de los Gobiernos Regionales, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de Energía y Minas, Defensoría del Pueblo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Ministerio de Relaciones Exteriores, Oficina Nacional de Proceso Electorales, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional

Miércoles 15 de octubre : Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Jueves 16 de octubre : Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo,

: Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Viernes 17 de octubre: Ministerio de la Producción, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

FECHA DE PAGOS PARA LAS REMUNERACIONES AL SECTOR PÚBLICO