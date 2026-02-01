El mes de febrero trae fechas clave para miles de peruanos que dependen de los ingresos del Estado. Tanto los trabajadores del sector público como los pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) ya pueden conocer cuándo se realizará el abono de sus remuneraciones y pensiones, de acuerdo con el calendario oficial del Banco de la Nación.

En este contexto, no solo se definen los días de pago, sino también cómo se aplican los recientes incrementos salariales y el reajuste de pensiones aprobado por el Gobierno. Descubre quiénes cobran primero, qué sectores reciben sus sueldos en cada fecha y cómo se aplican los aumentos en febrero de 2026.

¿QUIÉNES COBRAN PRIMERO EN FEBRERO DE 2026?

Los primeros en recibir su dinero durante febrero serán los pensionistas de la ONP. A diferencia de los trabajadores activos, sus pagos se inician en la primera semana del mes y se organizan según la letra inicial del apellido del beneficiario, lo que permite una atención escalonada en las agencias bancarias.

Las fechas establecidas son las siguientes:

Apellidos de la A a la C: viernes 6 de febrero.

Apellidos de la D a la L: lunes 9 de febrero.

Apellidos de la M a la Q: martes 10 de febrero.

Apellidos de la R a la Z: miércoles 11 de febrero.

Pago a domicilio: del jueves 12 de febrero al sábado 21 de febrero.

¿CUÁNDO SE PAGAN LOS SUELDOS DEL SECTOR PÚBLICO?

Los trabajadores estatales cobrarán sus remuneraciones a partir de la tercera semana de febrero. El cronograma se ha organizado por sectores y entidades públicas, con pagos distribuidos en cuatro fechas principales.

El detalle es el siguiente:

Miércoles 18 de febrero: Ministerios de Transportes y Comunicaciones, de Defensa, de Justicia, de Economía y Finanzas, de Desarrollo Agrario y Riego, de Energía y Minas, y de Educación (incluye universidades), así como la Presidencia del Consejo de Ministros, Poder Judicial, Ministerio Público, Gobiernos Regionales, Contraloría y el Congreso.

Ministerios de Transportes y Comunicaciones, de Defensa, de Justicia, de Economía y Finanzas, de Desarrollo Agrario y Riego, de Energía y Minas, y de Educación (incluye universidades), así como la Presidencia del Consejo de Ministros, Poder Judicial, Ministerio Público, Gobiernos Regionales, Contraloría y el Congreso. Jueves 19 de febrero: Ministerios del Interior, de Desarrollo e Inclusión Social, de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y la Defensoría del Pueblo.

Ministerios del Interior, de Desarrollo e Inclusión Social, de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y la Defensoría del Pueblo. Viernes 20 de febrero: Ministerios de Salud, de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, de Cultura, del Ambiente, de Trabajo y RENIEC.

Ministerios de Salud, de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, de Cultura, del Ambiente, de Trabajo y RENIEC. Lunes 23 de febrero: Ministerios de la Producción, de Relaciones Exteriores, de Comercio Exterior y Turismo, así como la ONPE, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones y Tribunal Constitucional.

¿QUÉ AUMENTOS SIGUEN VIGENTES PARA LOS TRABAJADORES ESTATALES?

Desde enero de 2026, los servidores públicos reciben un incremento mensual producto del Convenio Colectivo. En febrero, este aumento se mantiene, aunque ya no se incluye el bono extraordinario por escolaridad que se pagó al inicio del año.

Los montos varían según el régimen laboral:

Incremento de S/100 para trabajadores CAS, personal del INPE y servidores de los decretos legislativos 276 y 728 de gobiernos locales.

Incremento de S/53 para trabajadores del régimen 728 del Gobierno Nacional y regional, así como para el personal del Servicio Civil.

¿CÓMO SE APLICA EL NUEVO MONTO DE PENSIÓN DE LA ONP?

A partir de febrero, los jubilados que cumplan con al menos 20 años de aportes comienzan a recibir una pensión mensual de hasta S/1.000. Este reajuste incluye el pago pendiente correspondiente a enero, ya que en ese mes las planillas no pudieron actualizarse a tiempo.

Cabe precisar que existe un tope máximo para los ingresos mensuales en el sector público. Si, tras el aumento, un trabajador supera los S/ 15.600, el monto se ajusta automáticamente a ese límite, sin excepciones por régimen, según informa Infobae.

