El proceso de retiro de AFP continúa a poco de finalizar el año, beneficiando a millones de afiliados que forman parte del Sistema Privado de Pensiones (SPP). Este trámite, que se puede realizar 100 % digital y gratuito, permitirá que las personas obtengan hasta 4 UIT, equivalente a S/ 21 400, de sus fondos en las Administradores de Fondos de Pensiones (AFP). Es así que, siguiendo el cronograma de pagos establecido por el último dígito del DNI, muchos peruanos podrán retirar su dinero de las AFP Integra, AFP Hábitat, Prima AFP o Profuturo AFP, con el objetivo de afrontar los gastos de fin de año o invertir en algún proyecto personal. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

LINK, Octavo RETIRO AFP: Inicia tu solicitud para acceder hasta 4 UIT, según tu DNI y cronograma

¿QUIÉNES PUEDEN SOLICITAR SU RETIRO DE AFP EN DICIEMBRE 2025?

El pasado 21 de octubre inició oficialmente el periodo de solicitudes para el retiro de AFP de hasta 4 UIT (S/ 21 400), por lo que uno de los pasos principales que deberá realizar el afiliado es verificar el saldo disponible en su cuenta individual. Tras ello, el ciudadano tendrá que revisar el cronograma de pagos, publicado por la Asociación de AFP, a fin de ubicar la fecha en la que le corresponde enviar la solicitud. Asimismo, en la plataforma de dicha entidad se tendrá que ingresar con DNI y realizar el formulario para el desembolso de los aportes. De esta manera, el pago del dinero se realizará en un plazo máximo de 30 días calendario tras el envío de la solicitud. A continuación, te presentamos el cronograma completo oficial correspondiente a diciembre 2025:

DNI terminado en 0: 22 y 23 de octubre o 20 de noviembre.

DNI terminado en 1: 24 y 27 de octubre o 21 de noviembre.

DNI terminado en 2: 28 y 29 de octubre o 24 de noviembre.

DNI terminado en 3: 30 y 31 de octubre o 25 de noviembre.

DNI terminado en 4: 3 y 4 de noviembre o 26 de noviembre.

DNI terminado en 5: 5 y 6 de noviembre o 27 de noviembre.

DNI terminado en 6: 7 y 10 de noviembre o 28 de noviembre.

DNI terminado en 7: 11 y 12 de noviembre o 1 de diciembre.

DNI terminado en 8: 13 y 14 de noviembre o 2 de diciembre.

DNI terminado en 9: 17 y 18 de noviembre o 3 de diciembre.

Periodo libre: del 4 de diciembre al 18 de enero.

¿DÓNDE UBICAR EL ÚLTIMO NÚMERO DE DNI PREVIO AL RETIRO DE AFP?

Según la Asociación de AFP, es fundamental que los afiliados de Integra, Hábitat, Prima y Profuturo sepan identificar correctamente el último número de su DNI. Y es que este dígito, conformado por ocho cifras, determina la fecha en la que el usuario debe realizar su solicitud y se ubica previo al guion. En cuanto al dígito verificador -número adicional- tiene una función de seguridad al permitir comprobar la autenticidad del documento de identidad, por lo que no tiene incidencia en el cronograma oficial fijado para el retiro.

Recuerda que el último digito de tu DNI es importante para acceder a la fecha exacta de tu desembolso de las 4 UIT del octavo retiro de la AFP. Foto de Prima AFP / Pri

Asimismo, en cuanto al número verificador en el nuevo DNI electrónico se ubica en la parte superior derecha, mientras que en las anteriores ediciones está al lado izquierdo. De esta manera, las administradoras privadas instan a sus afiliados a saber identificar con el objetivo de evitar inconvenientes o problemas durante el proceso de solicitud. “El afiliado debe fijarse únicamente en los ocho números principales y tomar el último de ellos como referencia para consultar su fecha de solicitud”, dijo dicho gremio.

VIDEO RECOMENDADO