El octavo retiro extraordinario de los fondos de las AFP continúa realizándose a miles de trabajadores formales del país, lo que representa una importante oportunidad para acceder hasta a 4 UIT, equivalentes a S/ 21 400, durante este 2025. En ese sentido, siguiendo el cronograma establecido por la Asociación de AFP, el proceso ha ingresado a un período libre, lo que permite que cualquier afiliado presente su solicitud y pueda acceder a su dinero sin restricciones. Así, será la última oportunidad para que los asegurados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) realicen el trámite, garantizando que puedan solventar ciertos gastos imprevistos o tenerlo como un ahorro para el futuro. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁL ES LA FECHA LÍMITE PARA SOLICITAR EL RETIRO DE AFP?

El superintendente de Banca, Seguros y AFP, Sergio Espinosa, reveló que aproximadamente más de 3 millones de afiliados a las AFP han solicitado el retiro de su dinero hasta la fecha, lo cual supone una caída del 20 % (S/ 17,900 millones) respecto al periodo previo. Así, pese a que estas cifras son preocupantes para los especialistas, esto representa una gran oportunidad para muchos peruanos para que puedan administrar de manera correcta a través del ahorro a fin de que puedan tener una pensión digna en el futuro.

De esta manera, siguiendo el cronograma establecido por la Asociación de AFP, el proceso se encuentra en un periodo libre que va desde el 4 de diciembre de 2025 al 18 de enero de 2026, lo que quiere decir que cualquier afiliado sin importar el último dígito o letra de su DNI, podrán acceder a sus fondos privados. Es importante mencionar que el horario para realizar la solicitud de retiro es de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. y sin considerar los feriados nacionales, a través de este LINK dependiendo del fondo de pensiones al que pertenezcas.

¿CUÁNTO PODRÁN RETIRAR LOS AFILIADOS A LAS AFP EN ENERO 2026 TRAS EL AUMENTO DE LA UIT?

A través del Decreto Supremo n.° 301-2025-EF, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dispuso el incremento de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) a S/ 5 500 (antes S/ 5 350), que regirá a partir del 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026. Por lo general, esta medida se utiliza para calcular impuestos y tributos, así como para establecer el monto de multas administrativas y servir de referencia en ámbitos tributarios, laborales, judiciales y financieros a lo largo del año. En cuanto al trámite para retirar hasta 4 UIT de las AFP (Profuturo, Prima AFP, AFP Habitat e Integra), los afiliados podrán presentar su solicitud hasta el 18 de enero, según el cronograma establecido. A continuación, así podrán sacar provecho los asegurados con estos nuevos montos: