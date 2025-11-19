En pleno periodo de retiros de la CTS y con la posibilidad de disponer de fondos de AFP, miles de trabajadores buscan decidir rápidamente cómo aprovechar el dinero extra que recibirán a fin de año, ya sea protegiendo su capital o apostando por inversiones con mayor rendimiento. Ante este escenario, los especialistas explican qué opciones pueden ofrecer equilibrio entre seguridad y rentabilidad y qué señales permiten evitar estafas. A continuación, te contamos qué alternativas recomiendan y cómo identificar riesgos.

¿QUÉ OPCIONES SEGURAS Y RENTABLES RECOMIENDAN LOS ESPECIALISTAS?

El profesor Jorge Luis Ojeda, docente de la Facultad de Negocios EPE de la UPC, recuerda que la CTS fue creada como un respaldo ante el desempleo, aunque reconoce que muchos ya optaron por retirarla y buscan dónde colocar esos recursos. Para quienes quieren proteger su dinero sin asumir grandes riesgos, recomienda el fondo sin fin previsional de las AFP, que permite mantener la regulación del sistema, acceder a una gestión profesional y retirar el dinero cuando se necesite. Sobre esta alternativa, señala: “El dinero colocado en este fondo genera rentabilidad similar a la de los fondos tradicionales de AFP y, al mantenerse bajo regulación, garantiza tranquilidad y respaldo para el titular”.

Otra alternativa conservadora son los depósitos a plazo fijo en bancos supervisados por la SBS. Estos productos permiten obtener intereses previsibles y proteger el capital, aunque limitan el acceso al dinero hasta el final del periodo contratado. Ojeda advierte que retirarse antes del vencimiento implica penalizaciones, por lo que son adecuados solo para quienes no necesitarán liquidez inmediata, según informa Infobae.

Foto referencial: Pixabay.

¿QUÉ OPCIONES EXISTEN PARA QUIENES BUSCAN MAYOR RENTABILIDAD AUNQUE EXISTA RIESGO?

Las personas dispuestas a tolerar fluctuaciones a cambio de un mayor potencial de ganancia pueden considerar los fondos mutuos. Ojeda explica que estos productos agrupan el dinero de varios inversionistas y lo destinan a distintos activos (acciones, bonos u otros instrumentos) según el nivel de riesgo del fondo.

El especialista subraya que no todos los fondos mutuos funcionan igual y que es indispensable elegir uno alineado al perfil del inversionista. Hay opciones conservadoras con baja volatilidad y otras más agresivas que pueden ofrecer mayores rendimientos, pero también experimentar caídas temporales. Para obtener buenos resultados, recomienda mantener la inversión con enfoque de largo plazo y remarca: “La clave está en mantener la inversión más de cinco años”, enfatizando que la capitalización compuesta incrementa el valor del capital con el paso del tiempo.

Foto referencial: Andina

¿CÓMO EVITAR CAER EN ESTAFAS DE INVERSIÓN?

En temporadas con ingresos extraordinarios como la CTS o los retiros de AFP, proliferan esquemas fraudulentos que buscan captar dinero de forma ilegal. Para reducir riesgos, el experto Jorge Carrillo Acosta recomienda tomar en cuenta estas señales:

Desconfíe de contactos inesperados. Las entidades formales no buscan clientes mediante llamadas, mensajes o correos masivos; lo usual es que el usuario sea quien solicite información.

Las entidades formales no buscan clientes mediante llamadas, mensajes o correos masivos; lo usual es que el usuario sea quien solicite información. Compruebe la autorización de la empresa. Toda organización que recibe dinero del público debe estar inscrita y supervisada por la SBS, por lo que es clave revisar sus canales oficiales antes de entregar cualquier monto.

Toda organización que recibe dinero del público debe estar inscrita y supervisada por la SBS, por lo que es clave revisar sus canales oficiales antes de entregar cualquier monto. Cuestione promesas de ganancias rápidas y garantizadas. Los altos rendimientos en poco tiempo suelen ser un gancho para atraer víctimas, ya que las inversiones reales implican riesgo y fluctuaciones.

Los altos rendimientos en poco tiempo suelen ser un gancho para atraer víctimas, ya que las inversiones reales implican riesgo y fluctuaciones. Evite negocios que dependen de referidos. Si la “rentabilidad” se sostiene por ingresar a más personas, probablemente se trate de una estructura piramidal.

Si la “rentabilidad” se sostiene por ingresar a más personas, probablemente se trate de una estructura piramidal. No entregue más dinero para supuestos “ajustes”. Cuando una empresa pide nuevos depósitos para “recuperar pérdidas”, se está frente a un fraude y lo más prudente es dejar de transferir fondos.