La moneda a nivel global continúa desempeñando un papel vital en la economía, experimentando hoy Sudamérica aquel contexto internacional de crisis sistémica que padece puntualmente el país ahora gobernado por Rodrigo Paz. El domingo 19 de octubre se realizaron las Elecciones 2025 que determinaron el triunfo del líder del Partido Demócrata Cristiano, e interrumpiendo así la hegemonía del Movimiento al Socialismo cuyo periodo al mando estuvo caracterizado por elevada inflación, y una escasez de divisas a partir de la cual el boliviano queda de lado para empezar a utilizarse el sol peruano.

EL TIPO DE CAMBIO DEL SOL PERUANO AL BOLIVIANO TRAS ELECCIONES GANADAS POR RODRIGO PAZ

Hoy diversos factores vienen generando inestabilidad económica en Bolivia, y esto pese a información oficial que registraba crecimiento hacia el primer trimestre de 2024, apareciendo así el sol peruano como atractiva moneda cuya cotización va en alza y ante la escasez del dólar, origina mayor demanda para realizar transacciones, entre otros movimientos vinculados a las finanzas luego de victoria lograda por parte del líder del Partido Demócrata Cristiano.

Culminan 19 años de gobierno del Movimiento al Socialismo, y ahora Rodrigo Paz debe encargarse de reducir los altos índices de inflación que han obligado a la ciudadanía local a acoger la divisa nacional como refugio ante la falta de dólares, y devaluación de la propia que termina provocando fluctuaciones en el tipo de cambio.

Al respecto, te contamos que según el convertidor de Google, hoy el sol peruano es igual a 2.04 bolivianos, siendo la moneda de curso legal de dicho Estado Plurinacional a partir del año 1987, aquella que según el nuevo mandatario altiplánico, representa un tema a resolver para volverle a brindarle estabilidad.

Planteando para su gobierno, un nuevo modelo económico denominado “50/50”, Rodrigo Paz manifestó ante los medios de prensa tras vencer a Jorge Quiroga el 19 de octubre, que para combatir la crisis económica, primero fomentará los créditos baratos para la producción y el comercio, un solo impuesto por debajo del 10%, y que los aranceles se reduzcan a lo mínimo.

“Lo que vamos a hacer con el dólar es jugar con el mercado. El Banco Central tendrá un rol preponderante como vigilante y dejará de emitir moneda ...”, refirió también, haciendo hincapié en que también tiene por objetivo el hecho de retomar la relación diplomática con Estados Unidos, y asimismo buscar abrir una nueva etapa de diálogo con el país vecino de Chile.

LA INFLACIÓN Y SU INFLUENCIA EN PAÍSES SUDAMERICANOS COMO BOLIVIA

El alza de precios en productos de primera necesidad representa una constante en países como Venezuela, Argentina, y la propia Bolivia, el país donde la escasez de combustible y divisas, caída de la producción de gas y reservas internacionales en mínimos, terminan caracterizando su fuerte crisis económica.

Con respecto a la inflación en sí, resulta importante destacar que ésta puede ser causada por diversos factores, y entre los cuales resaltan las razones estacionales, cambio de clima, altas temperaturas, financiamiento del gasto con emisión de dinero sin ningún control, y también dificultades políticas o sociales cuyas particularidades precisamente golpean a las naciones sudamericanas señaladas.

Los resultados plasmados por parte de diversos estudios, coinciden en evidenciar que Venezuela, Argentina y Bolivia, hoy padecen alzas referentes a áreas trascendentales para la ciudadanía, tales como vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, así como gastos realizados mientras las personas cenan fuera de casa o alquilan hospedaje.