La reciente puesta en marcha de la Ley N° 32563 ha generado un giro importante en las condiciones laborales de los trabajadores del sector público peruano, al otorgar finalmente el derecho a gratificaciones legales y Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) a quienes laboran bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS). La implementación de la norma prevista para este 2026 genera gran expectativa, especialmente ante la cercanía del pago correspondiente a julio. En ese contexto, diversas entidades públicas han comenzado a confirmar que sí cumplirán con el depósito de este beneficio. No obstante, el tema del financiamiento sigue siendo clave, ya que no habría recursos adicionales del Ejecutivo. Conoce qué instituciones ya aseguraron el pago, cuándo se realizará y cómo se cubrirá este nuevo derecho laboral.

¿QUÉ ENTIDADES CONFIRMARON QUE REALIZARÁN EL DEPÓSITO DEL BENEFICIO PARA ESTE MES DE JULIO?

Un grupo de siete instituciones públicas ya ha dado luz verde al pago de la gratificación para su personal bajo el régimen CAS. Estas entidades han confirmado que cumplirán con lo dispuesto en la Ley 32563 durante julio de 2026. Se trata de:

Ministerio de Energía y Minas Ministerio de Cultura Ministerio de Relaciones Exteriores Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) Superintendencia Nacional de Migraciones del Perú Universidad Nacional de Huancavelica

En estos casos, los trabajadores recibirán un monto equivalente a una remuneración mensual completa, según inform la plataforma Infobae.

Foto: Andina

¿EN QUÉ FECHA SE REALIZARÁ EL PAGO DE ESTE BENEFICIO?

La gratificación será abonada durante julio de 2026, siguiendo el cronograma habitual del sector público, que establece como fecha límite la mitad del mes. Esto implica que los trabajadores CAS de las entidades mencionadas podrían recibir el depósito hasta el 15 de julio.

El beneficio representa un cambio importante respecto a años anteriores, ya que este grupo de trabajadores no contaba con gratificaciones ni CTS. Ahora, con la entrada en vigor de la norma, se garantiza que perciban estos derechos laborales en igualdad de condiciones frente a otros regímenes del Estado.

(Fuente: El Peruano)

¿DE DÓNDE PROVIENEN LOS RECURSOS PARA PAGAR LA GRATIFICACIÓN?

Uno de los principales puntos de debate tras la aprobación de la ley fue el origen del financiamiento. Aunque se planteó la posibilidad de apoyo presupuestal desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), esta entidad aclaró que no se asignarán fondos adicionales.

Según lo establecido por la ley, cada institución deberá cubrir el pago utilizando su propio presupuesto. El director general de Presupuesto Público del MEF explicó que, si bien pueden emitir una opinión favorable sobre el financiamiento, la responsabilidad recae en cada entidad. Esto responde a lo dispuesto en la norma, que señala que los recursos para implementar la gratificación y la CTS deben ser gestionados internamente.

Incluso, desde el ámbito sindical se solicitó al MEF que facilite recursos para garantizar el cumplimiento de la ley, pero la respuesta fue clara: no habrá transferencias extraordinarias, por lo que cada organismo deberá reorganizar sus fondos para cumplir con este nuevo beneficio laboral.

VÍDEO RECOMENDADO: