Resumen

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¿Cuáles son las 7 entidades en el Perú que pagarán gratificación a sus trabajadores CAS en julio? | Foto: Andina
¿Cuáles son las 7 entidades en el Perú que pagarán gratificación a sus trabajadores CAS en julio? | Foto: Andina
Por José Templo

La reciente puesta en marcha de la Ley N° 32563 ha generado un giro importante en las condiciones laborales de los trabajadores del sector público peruano, al otorgar finalmente el derecho a gratificaciones legales y Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) a quienes laboran bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS). La implementación de la norma prevista para este 2026 genera gran expectativa, especialmente ante la cercanía del pago correspondiente a julio. En ese contexto, diversas entidades públicas han comenzado a confirmar que sí cumplirán con el depósito de este beneficio. No obstante, el tema del financiamiento sigue siendo clave, ya que no habría recursos adicionales del Ejecutivo. Conoce qué instituciones ya aseguraron el pago, cuándo se realizará y cómo se cubrirá este nuevo derecho laboral.

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