Según el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, más de un millón de DNI electrónico 3.0 se han entregado a la población peruana hasta la fecha, lo cual garantiza mayor seguridad gracias a un chip con datos encriptados, huellas digitales y otros beneficios. Así, en medio de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, el Reniec informó a la ciudadanía que han habilitado diversas oficinas a nivel nacional para que puedan recoger su nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI) o realizar otros trámites, siempre que se haya reservado una cita. Esto permitirá que muchos ciudadanos puedan sufragar en estas elecciones sin ningún inconveniente. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁLES SON LAS NUEVAS SEDES DEL RENIEC PARA TRAMITAR EL DNI?

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que puso a disposición de la ciudadanía 13 nuevas oficinas desde este 21 de septiembre para realizar trámites relacionados con el duplicado, renovación, rectificación o actualización de datos del DNI para menores y mayores de edad. Para ello, como requisito indispensable, los usuarios deberán reservar sus citas a través de la plataforma (LINK). “Estimado ciudadano, todo trámite debe ser pagado antes de reservar su cita. El pago podrá hacerlo en las oficinas y agentes del Banco de la Nación y en págalo.pe”, explica la entidad.

De esta manera, se deberá elegir el Centro de Atención y acercarse en el horario establecido de estas sedes: Jesús María, San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho, Cajamarca, Arequipa, Ica, Cercado de Lima, Jesús María, Independencia, Miraflores, Cusco, Abancay y Huaraz (LINK). Sin embargo, el Reniec informó que las personas con discapacidad y las madres gestantes pueden realizar trámites de DNI sin necesidad de agendar una cita en las sedes habilitadas, donde recibirán atención preferencial. Asimismo, el recojo del documento y los trámites de registros civiles se realizarán por orden de llegada y tampoco requerirán cita previa, conforme comparte Andina.

¿CUÁNTO TIEMPO PUEDES PERMANECER RETENIDO EN UNA COMISARIA POR NO TENER DNI?

En una entrevista para América TV, el abogado y especialista en Derecho Constitucional, César Pérez, explicó que las personas se encuentran en la obligación legal de identificarse ante la autoridad policial o militar, mas aún en un estado de emergencia. Para ello, no necesariamente deben presentar el DNI, ya que también pueden acreditar su identidad mediante otros documentos oficiales como, por ejemplo, el carné universitario, pasaporte o la licencia de conducir.

Asimismo, en caso de no contar con ninguno de estos documentos, el letrado indicó que la normativa establece distintos plazos de retención para peruanos y extranjeros. Es decir, hasta cuatro horas para ciudadanos nacionales y hasta 12 horas para extranjeros. “Nadie más y ningún efectivo en ninguna comisaría te puede retener por más tiempo. Y en ese tiempo (de cuatro horas), por el sistema Reniec, la policía está obligada a verificar tu identidad”, dijo.