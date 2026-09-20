Por Redacción EC

Según el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, más de un millón de DNI electrónico 3.0 se han entregado a la población peruana hasta la fecha, lo cual garantiza mayor seguridad gracias a un chip con datos encriptados, huellas digitales y otros beneficios. Así, en medio de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, el Reniec informó a la ciudadanía que han habilitado diversas oficinas a nivel nacional para que puedan recoger su nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI) o realizar otros trámites, siempre que se haya reservado una cita. Esto permitirá que muchos ciudadanos puedan sufragar en estas elecciones sin ningún inconveniente. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.