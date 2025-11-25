En diciembre, como todos los meses, miles de trabajadores del sector público y adultos mayores esperarán con mucho entusiasmo el abono de su dinero a través del Banco de la Nación. En este contexto, los pensionistas del Decreto Ley Nº 19990 de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) se prepararan para recibir su habitual pago.

¿Cuándo empiezan a cobrar los jubilados ONP de la 19990 en diciembre del 2025? Este es el cronograma oficial vía Banco de la Nación

De acuerdo con el calendario difundido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), más de 771.000 pensionistas en todo el país empezarán a recibir sus pagos desde el 5 de diciembre. El cobro se realizará directamente por medio del Banco de la Nación o de las entidades financieras afiliadas, sin la intervención de terceros.

Los pagos se irán efectuando de manera escalonada durante todo el mes, siguiendo fechas específicas determinadas por el sector correspondiente o por el orden alfabético de los apellidos de los beneficiarios. Asimismo, los empleados del Estado percibirán sus sueldos conforme a las fechas fijadas en la regla actual.

Decreto de Ley N.º 19990 y N.º 27803

Apellidos de la A a la C: viernes 5 de diciembre

Apellidos de la D a la L: miércoles 10 de diciembre

Apellidos de la M a la Q: jueves 11 de diciembre

Apellidos de la R a la Z: viernes 12 de diciembre

Pago a domicilio: del 16 al 29 de diciembre.

Abono en cuenta bancaria: disponible en el Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y BanBif.

Decreto Ley N.º 18846

Inicio del pago general: desde el 15 de diciembre.

Pago a domicilio (Decreto Ley N.°18846): del 22 al 29 de diciembre.

Abono en cuenta bancaria: disponible en el Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y BanBif.

Decreto Ley N.º 20530 y por encargo

Inicio del pago general: desde el 15 de diciembre.

Pago a domicilio (pensiones por encargo): del 22 al 29 de diciembre.

Abono en cuenta bancaria: disponible en el Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y BanBif.

Ley N.º 30003 pensionistas pesqueros

Inicio del pago general: desde el 15 de diciembre.

Pago a domicilio: del 22 al 29 de diciembre.

Abono en cuenta bancaria: disponible en el Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y BanBif.

Ley N.º 26790 pensionistas del seguro complementario de trabajo de riesgo

Inicio del pago general: desde el 15 de diciembre.

Pago a domicilio: del 22 al 29 de diciembre.

Abono en cuenta bancaria: disponible en el Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y BanBif.