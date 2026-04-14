Este 12 y 13 de abril, miles de peruanos acudieron a las urnas para elegir entre un récord de 35 candidatos presidenciales, en lo que parece que ninguno alcanzó el 50 % necesario para ganar en primera vuelta. Y es que, con más del 70 % de actas procesadas, Keiko Fujimori lidera con 16 % de los votos, seguida por Rafael López Aliaga con 13 %, mientras que Jorge Nieto se ubica en tercer lugar con 12 %. A pesar de una serie de problemas que tuvo esta jornada debido a la falta de distribución del material electoral en ciertas partes de la capital, esto ocasionó retrasos en la instalación de mesas y ausencias de ciudadanos designados para recibir los votos. Aun así, en gran parte del país la población habilitada para votar cumplió con su deber, así como los miembros de mesa, quienes recibirán una merecida compensación económica. Ante ello, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) explicó el procedimiento para que puedan cobrar el dinero a través del Banco de la Nación u otras entidades financieras. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿CUÁNDO PAGARÁN A LOS MIEMBROS DE MESA POR PARTICIPAR EN LAS ELECCIONES GENERALES 2026?

Luego de que se hayan desarrollado las Elecciones Presidenciales en el Perú, los miembros de mesa, grupo clave para el desarrollo del proceso, recibirán un pago de S/ 165. Así, para hacer efectivo el abono, la Oficina Nacional de Procesos Electorales se encargará de revisar la lista de asistencia de titulares y suplentes, a fin de otorgar el pago correspondiente y aplicar, de ser el caso, la respectiva multa para quienes faltaron. Tras la verificación de los datos, se activará el proceso de depósito y la ONPE informará a los ciudadanos la fecha, que podría darse en un rango de 15 días hábiles, para que reciban el beneficio económico por su labor como miembros de mesa.

@onpe_oficial ¡Tu compromiso ciudadano hace posibles estas elecciones! 🇵🇪✨ Si cumples tu deber como #MiembroDeMesa este 12 de abril, te corresponde una compensación económica de S/165. 💡Recuerda que podrás elegir la modalidad para recibirla. Registra tu opción en el portal oficial 👉 https://compensacioneconomicamm.onpe.gob.pe/ 💻 #EG2026 🗳️ ♬ sonido original - La ONPE

Así, entre las alternativas disponibles (LINK), los miembros de mesa pueden optar por recibir su dinero mediante depósito en una cuenta de ahorro (Banco de la Nación, Banco de Crédito del Perú, BBVA o Scotiabank). Para acceder a esta modalidad, la persona debe contar con una cuenta en soles a su nombre, ya que el abono es personal e intransferible. Eso no es todo, también se puede recibir el pago mediante billetera digital (Yape), lo que facilita un acceso rápido desde cualquier lugar. Asimismo, se mantiene la alternativa de cobro presencial en agencias del Banco de la Nación a nivel nacional para quienes prefieran retirar el dinero de manera presencial, conforme comparte Infobae.

REQUISITOS PARA SOLICITAR UNA DISPENSA ANTE EL JNE

De acuerdo con la plataforma del Gobierno, quienes no votaron o incumplieron su función como miembros de mesa en estas Elecciones Generales 2026 pueden solicitar la exoneración de la multa electoral mediante un trámite virtual en la plataforma del Jurado Nacional de Elecciones (LINK) o, de forma excepcional, en sus oficinas a nivel nacional. De esta manera, el procedimiento consiste en presentar una dispensa o justificación desde el día siguiente de los comicios, adjuntando los documentos que acrediten la ausencia y, de ser el caso, pagar una tasa de S/ 25.90 (código 01465). A continuación te presentamos los requisitos para tramitar una justificación o dispensa: