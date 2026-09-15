En el marco del Presupuesto Público 2027, aprobado por el Poder Ejecutivo, se estableció una serie de beneficios laborales para los funcionarios y trabajadores del sector público, entre ellos los aguinaldos y las gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad. Sin embargo, otras de las disposiciones establece la entrega del esperado Bono por Escolaridad para un grupo de profesores y auxiliares de educación que están contratados bajo cierto regímenes. Esta medida permitirá brindar apoyo económico a una parte de la población, quienes podrán cubrir ciertos gastos imprevistos como, por ejemplo, alimentos de primera necesidad, medicinas, entre otros. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁNDO SE PAGARÁ EL BONO POR ESCOLARIDAD EN 2027?

Tras la aprobación del Presupuesto Público 2027, miles de trabajadores del sector público recibirán una serie de bonos destinados a reconocer su labor y que podrán utilizar para cubrir sus principales necesidades. Entre ellos destacan los aguinaldos por Fiestas Patrias y Navidad (julio y diciembre), y asciende a un monto de hasta S/300 en cada caso. Por su parte, los trabajadores CAS recibirán una gratificación equivalente al 20 % de su sueldo, de acuerdo con la nueva Ley n.° 32563, conforme comparte Infobae.

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En el caso del bono por escolaridad está dirigido exclusivamente para los funcionarios (Decreto Legislativo nº 276 de la Ley nº 29944 y de la Ley nº 30512), docentes (Ley nº 30220), personal de salud (Decreto Legislativo nº 1153), obreros y miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía. Asimismo, comprende también a los pensionistas del Estado bajo los regímenes establecidos por ley, quienes recibirán un pago en enero de 2027 por un monto de hasta S/400. En el caso de los profesores y auxiliares de educación contratados bajo la Ley de Reforma Magisterial, el pago se realiza en junio.

¿CUÁNTO RECIBIRÍAS DE PENSIÓN DE LA ONP AL CUMPLIR 80 AÑOS?

El Decreto Legislativo nº 19990 indica que los pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) mayores de 80 años pueden solicitar la Bonificación por Edad Avanzada (BEA), que consiste en un aumento del 25 % de su pensión. Es decir, si el adulto mayor recibe un pago de S/1 000, ahora cobrará cerca de S/1 250. De esta manera, no es necesario que el ciudadano realice ningún trámite ni pague, ya que el acceso a este beneficio es automático.

Asimismo, los pensionistas que han realizado aportes durante 20 años o más, así como también los que cobran una pensión proporcional, o sea los que han contribuido al menos 10 años, tienen derecho a esta esperada bonificación. Por lo tanto, a partir del 10 de agosto de 2026, un total de 145 318 pensionistas recibirán la BEA en el país. De esa cifra, 133 370 pertenecen al régimen regular, mientras que 11 948 corresponden al régimen de pensión proporcional, según sus respectivos años de aportes. Esto se mostrará en su boleta de pago como “BONIF POR EDAD AVANZADA”, conforme comparte Infobae.