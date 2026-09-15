Por Manuel Gomez

En el marco del Presupuesto Público 2027, aprobado por el Poder Ejecutivo, se estableció una serie de beneficios laborales para los funcionarios y trabajadores del sector público, entre ellos los aguinaldos y las gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad. Sin embargo, otras de las disposiciones establece la entrega del esperado Bono por Escolaridad para un grupo de profesores y auxiliares de educación que están contratados bajo cierto regímenes. Esta medida permitirá brindar apoyo económico a una parte de la población, quienes podrán cubrir ciertos gastos imprevistos como, por ejemplo, alimentos de primera necesidad, medicinas, entre otros. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.