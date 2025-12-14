Diciembre avanza con los pagos de sueldos, pensiones y beneficios extraordinarios para trabajadores del Estado y jubilados, quienes este mes reciben no solo su ingreso habitual, sino también el aguinaldo o gratificación correspondiente. El Banco de la Nación viene realizando los depósitos de manera escalonada, según el régimen previsional o la entidad pública a la que pertenece cada beneficiario.

Los desembolsos comenzaron en los primeros días del mes y continuarán en los próximos días, con fechas aún vigentes para miles de servidores públicos y pensionistas. Descubre cuándo te toca cobrar tu gratificación o aguinaldo en el Banco de la Nación y qué pagos siguen pendientes en diciembre 2025.

¿QUIÉNES YA COBRARON Y QUIÉNES AÚN TIENEN PAGOS PENDIENTES?

Los primeros depósitos se realizaron a favor de los jubilados de la Ley 19990, quienes recibieron su pensión junto con una gratificación equivalente a un mes adicional. En los próximos días, el cronograma continuará con los pensionistas de otros regímenes del Estado y con los trabajadores públicos activos que aún no han cobrado.

¿QUÉ PENSIONISTAS DE LA LEY 19990 YA RECIBIERON SU PAGO?

Hasta la fecha, la mayoría de jubilados de la ONP bajo la Ley 19990 ya accedió a su pensión doble, de acuerdo con el orden alfabético del apellido paterno:

Apellidos entre A y C: cobraron el viernes 5 de diciembre.

Apellidos entre D y L: cobraron el miércoles 10 de diciembre.

Apellidos entre M y Q: cobraron el jueves 11 de diciembre.

Apellidos entre R y Z: cobraron el viernes 12 de diciembre.

En el caso de quienes tienen pago a domicilio, las entregas están programadas entre el domingo 14 y el sábado 29 de diciembre.

Fuente: El Peruano

¿QUÉ PAGOS SIGUEN PARA PENSIONISTAS DE OTROS REGÍMENES?

Los pensionistas pertenecientes a los regímenes 20530 y 18846, al Régimen Especial Pesquero, pensiones por encargo y al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, tienen programado su depósito para el lunes 15 de diciembre. Para estos beneficiarios, el pago a domicilio se realizará entre el sábado 22 y el sábado 29 de diciembre, según recoge Infobae.

¿CÓMO VA EL CRONOGRAMA DEL RÉGIMEN 20530 EN DICIEMBRE?

El pago a los pensionistas del Decreto Legislativo 20530 se viene realizando por sectores y aún quedan fechas vigentes para algunas entidades:

Jueves 11 de diciembre: ya cobraron los ministerios de Educación, Transporte y Comunicaciones, Defensa, Economía y Finanzas, Justicia, Desarrollo Agrario y Riego, Energía y Minas, y Relaciones Exteriores. Asimismo, cobraron sectores como la Presidencia del Consejo de Ministros, Poder Judicial, Ministerio Público, Unidades Ejecutoras de los Gobiernos Regionales, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Defensoría del Pueblo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Oficina Nacional de Proceso Electorales, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones y Tribunal Constitucional.

Viernes 12 de diciembre: ya cobraron los ministerios del Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, y Construcción y Saneamiento.

Lunes 15 de diciembre: cobrarán los ministerios de Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, y Trabajo y Promoción del Empleo.

Martes 16 de diciembre: cobrarán los ministerios de Producción y Comercio Exterior y Turismo.

Fuente: ONP

¿CUÁNDO COBRAN SU SUELDO Y AGUINALDO LOS TRABAJADORES PÚBLICOS?

Los servidores públicos que aún no han recibido sus pagos podrán hacerlo en los próximos días, junto con el aguinaldo de S/300, de acuerdo con la entidad a la que pertenecen:

Martes 16 de diciembre: cobrarán los trabajadores del ministerio de Educación, Transportes, Defensa, Economía y Finanzas, Justicia, Desarrollo Agrario y Riego y Energía y Minas, así como el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, el Congreso de la República, la Presidencia del Consejo de Ministros y las unidades ejecutoras de los gobiernos regionales.

Miércoles 17 de diciembre: cobrarán los servidores de los ministerios del Interior, de Desarrollo e Inclusión Social, de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y la Defensoría del Pueblo.

Jueves 18 de diciembre: cobrarán los servidores de los ministerios de Salud, la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente y Trabajo y Promoción del Empleo, además del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Viernes 19 de diciembre: cobrarán los trabajadores del Ministerio de la Producción, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Fuero Militar Policial, la Junta Nacional de Justicia, el Jurado Nacional de Elecciones y el Tribunal Constitucional.

