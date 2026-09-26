La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) realizará este miércoles 30 de setiembre una nueva subasta de bienes embargados a contribuyentes que aún tienen obligaciones tributarias pendientes. En esta oportunidad se ofrecerán 26 inmuebles ubicados en diferentes zonas del país, cuyo valor total asciende a S/6.804.173. Entre las propiedades disponibles se encuentran viviendas, departamentos, terrenos, oficinas, depósitos, estacionamientos y espacios comerciales e industriales. Si te interesa conseguir un inmueble en Chorrillos, Villa El Salvador y Santiago de Surco, a continuación te contamos cuánto cuestán las propiedades en estos distritos, qué otras propiedades estarán disponibles, y cuáles son los requisitos para participar.

¿CUÁNTO CUESTAN LOS INMUEBLES DE CHORRILLOS, VILLA EL SALVADOR Y SURCO?

Los precios base de las propiedades ubicadas en estos tres distritos son los siguientes:

Villa El Salvador: una casa será ofrecida desde S/154.834.

una casa será ofrecida desde S/154.834. Chorrillos: un departamento tendrá como precio inicial S/185.380.

un departamento tendrá como precio inicial S/185.380. Santiago de Surco: otro departamento podrá ser adquirido mediante una oferta que empiece en S/300.378.

Estos montos corresponden a los precios mínimos establecidos para iniciar la presentación de propuestas durante la subasta.

Foto referencial.

¿QUÉ OTROS INMUEBLES SE PODRÁN ENCONTRAR?

La convocatoria también contempla propiedades fuera de los tres distritos mencionados. En Piura se rematará una vivienda de dos niveles con precio base de S/153.454. En San Juan de Lurigancho se ofrecerá un local industrial desde S/2.519.406 y dos oficinas cuyos precios iniciales parten de S/34.058, además de que se ofrecerán otras dos tiendas.

Asimismo, habrá terrenos en Carabayllo, Castilla (Piura), Guadalupe (Ica) y Pachacamac, con valores base que oscilan entre S/31.780 y S/240.050. También se ofrecerán depósitos y estacionamientos ubicados en distintos puntos de Lima.

El inmueble con el precio base más bajo parte de S/5.287 y corresponde a un depósito situado en Surquillo, según informa RPP.

¿CÓMO SE PUEDE PARTICIPAR EN LA SUBASTA?

El procedimiento será mediante “sobre cerrado”. Para intervenir, los interesados deberán presentar su propuesta económica dentro de un ánfora. La adjudicación corresponderá a quien plantee el monto más alto y cumpla las condiciones establecidas.

La participación es gratuita y solo se requiere presentar el DNI. Los interesados deberán acudir el 30 de setiembre a la sede de Sunat de avenida Arenales 335-357, Cercado de Lima.

Antes de asistir, es recomendable revisar las condiciones específicas de la convocatoria y el listado de inmuebles disponibles. Esta información se encuentra en el portal de remates tributarios de la Sunat. También se pueden realizar consultas a través de los números 970 589 308 y 964 408 217.

Foto referencial. | Foto: Indecopi

¿QUÉ DETALLES HAY QUE TENER EN CUENTA EN UNA SUBASTA PÚBLICA?

Para evitar contratiempos y realizar una adquisición inteligente, es fundamental que un comprador mantenga una postura analítica y precavida:

Planificación financiera: Antes de ir, define cuánto es lo máximo que puedes pagar, asegurándote de que ese tope sea coherente con tu realidad económica y no se vea alterado por el entusiasmo del momento.

Antes de ir, define cuánto es lo máximo que puedes pagar, asegurándote de que ese tope sea coherente con tu realidad económica y no se vea alterado por el entusiasmo del momento. Investigación previa: Compara el estado del bien y los precios de mercado en la zona para confirmar que tu oferta sea razonable.

Compara el estado del bien y los precios de mercado en la zona para confirmar que tu oferta sea razonable. Consideración de gastos extras: No olvides calcular los costos adicionales que conlleva la transacción, tales como impuestos, posibles comisiones, gastos de transporte y cualquier otro desembolso necesario tras la adjudicación.

No olvides calcular los costos adicionales que conlleva la transacción, tales como impuestos, posibles comisiones, gastos de transporte y cualquier otro desembolso necesario tras la adjudicación. Análisis del entorno: Presta atención a cómo interactúan los otros interesados en la subasta; si notas una alta demanda por un bien específico, ten cuidado de no elevar tu oferta excesivamente, pero si hay poco interés, podrías encontrar una buena ganga.

Presta atención a cómo interactúan los otros interesados en la subasta; si notas una alta demanda por un bien específico, ten cuidado de no elevar tu oferta excesivamente, pero si hay poco interés, podrías encontrar una buena ganga. Revisión normativa: Es obligatorio leer con atención todas las directrices legales publicadas por la entidad antes de participar.

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