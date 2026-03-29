Por Redacción EC

La Semana Santa, una de las festividades religiosas más esperadas por miles de personas en el mundo, representa para muchos la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo, lo cual simboliza la redención de los pecados y la esperanza de la vida eterna. Generalmente, durante la “Semana Mayor” en Perú, se llevan a cabo procesiones, el Vía Crucis, comidas típicas, la visita a las siete iglesias y, además, algunas personas optan por abstenerse de consumir carne roja en determinados días. Por otro lado, existe otro grupo de peruanos que optan por escaparse de la rutina académica o laboral dirigiéndose a los destinos turísticos más populares del país. Entre ellos destaca ciudades como Arequipa, Ayacucho, Cusco, Tarma, Piura y Lima, donde ofrecen tradición y un ambiente agradable. Y es que esto es posible gracias al feriado largo que se llevará a cabo durante esta semana, en el que los principales beneficiarios serán los trabajadores, quienes les tocará laborar de manera regular y recibirán una serie de beneficios laborales. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.