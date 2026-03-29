La Semana Santa, una de las festividades religiosas más esperadas por miles de personas en el mundo, representa para muchos la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo, lo cual simboliza la redención de los pecados y la esperanza de la vida eterna. Generalmente, durante la “Semana Mayor” en Perú, se llevan a cabo procesiones, el Vía Crucis, comidas típicas, la visita a las siete iglesias y, además, algunas personas optan por abstenerse de consumir carne roja en determinados días. Por otro lado, existe otro grupo de peruanos que optan por escaparse de la rutina académica o laboral dirigiéndose a los destinos turísticos más populares del país. Entre ellos destaca ciudades como Arequipa, Ayacucho, Cusco, Tarma, Piura y Lima, donde ofrecen tradición y un ambiente agradable. Y es que esto es posible gracias al feriado largo que se llevará a cabo durante esta semana, en el que los principales beneficiarios serán los trabajadores, quienes les tocará laborar de manera regular y recibirán una serie de beneficios laborales. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿CUÁNTO DEBEN PAGARTE POR TRABAJAR EN LOS FERIADOS DE SEMANA SANTA 2026?

La Semana Santa 2026 inició oficialmente este domingo 29 de marzo con la celebración del Domingo de Ramos, en la que se conmemora la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén, y finaliza el 5 de abril con el Domingo de Resurrección. En el Perú, de acuerdo con el calendario nacional, la población podrá disfrutar de un feriado largo este jueves 2 y viernes 3 de abril, correspondiente a estas festividades religiosas. A su vez, el sábado 4 y domingo 5 del mismo mes serán considerados como días no laborables para los trabajadores del sector público.

Asimismo, pese a que los empleados estatales y privados también gozarán de estos feriados oficiales, existe la posibilidad de que les corresponda laborar en cualquiera de estos dos días de descanso. De hecho, la actual normativa indica que tienen derecho a recibir un triple pago, con la condición de que no reciban un descanso sustitutorio. Es decir, de acuerdo con la Cámara de Comercio de Lima (CCL), el sueldo se calcula así: el pago por el día feriado, pago por la jornada trabajada y un monto extra equivalente al 100 % por laborar en feriado.

¿CUÁL ES EL SIGNIFICADO DE CADA JORNADA DE LA SEMANA SANTA?

La diversidad cultural de Perú se refleja en las distintas formas en que se conmemora la Semana Santa en diversas regiones del país. Por ejemplo, en varias ciudades de Ayacucho se realizan procesiones y coloridas alfombras de flores, lo que atrae a miles de turistas cada año. Mientras que en Cusco destaca por la procesión del Señor de los Temblores, que junto a sus fieles devotos recorren las principales calles. En el caso de Lima, los ciudadanos tienen como tradición visitar las iglesias, realizar misas, entre otras actividades. En ese sentido, te presentamos el significado de esta festividad religiosa: