Para muchos peruanos, tener una vivienda propia representa uno de los mayores anhelos de su vida; por ello, con esfuerzo y dedicación, ahorran durante años para hacerlo realidad. Sin embargo, existen otros que, a través de un préstamo hipotecario, adquieren un patrimonio sin necesidad de contar con el monto total del inmueble. De esta manera, el Banco de la Nación anunció una buena noticia para sus miles de clientes a nivel nacional: un crédito hipotecario con tasas de intereses favorables. Las personas interesadas en obtener esta financiación deberán cumplir una serie de requisitos establecidos por dicha entidad. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO ACCEDER AL CRÉDITO HIPOTECARIO DEL BANCO DE LA NACIÓN?

A través de sus plataformas oficiales, el Banco de la Nación anunció que los trabajadores del sector público y pensionistas del país, quienes tengan entre 18 y 74 años y 6 meses, pueden solicitar un crédito hipotecario. Es decir, desde S/ 15 000 para la compra y el traslado de deuda hipotecaria o hasta el 90 % del valor comercial del inmueble. Por ello, es necesario contar con un seguro de desgravamen y uno contra todo riesgo para el inmueble, lo cual es una de las características del crédito.

En cuanto a los interesados del financiamiento, el BN precisó que los titulares deben contar con una cuenta de haberes en caso de ser empleadores del Estado, o con una cuenta de ahorros si se trata de pensionistas del sector público. Incluso, para acceder al crédito hipotecario que ofrece el Banco de la Nación es indispensable tener un salario mínimo de S/ 800 mensuales. No obstante, si cuentan con más de cuatro deudas en diversas entidades bancarias, este beneficio será denegado. A continuación, te presentamos algunas de las condiciones:

El titular del crédito deberá tener una cuenta de haberes (trabajador) o de ahorros (pensionista) en el Banco de la Nación, deberá percibir su ingreso en el banco por lo menos 1 mes y podrá incluir manualmente las 5 boletas anteriores, de esa manera cumpliría la condición de contar con 6 abonos mínimos.

El titular y cónyuge, de ser el caso, deberán contar con una calificación “Normal” en la Central de Riesgo de la Superintendencia de Banca y Seguros. No deberán tener una clasificación de “CPP”, “Deficiente”, “Dudoso” o “Pérdida”.

Tener un ingreso mínimo para solicitar el Crédito Hipotecario desde S/ 800.00. Se pueden considerar otros ingresos demostrables del cliente y cónyuge o conviviente.

El titular no debe registrar deudas con más de 4 entidades en el sistema financiero, incluido el Banco de la Nación.

Requisitos para acceder al crédito hipotecario del Banco de la Nación

Del cliente:

Presentar Tarjeta Débito Multired Visa activa.

Presentar DNI original del titular y cónyuge.

2 últimas boletas de pago del titular (trabajador o pensionista) y 6 últimas del cónyuge, original y copia, o impresión en caso de boletas virtuales.

Constancia de nombramiento (trabajadores activos) o Resolución de cese (pensionistas) del titular o cónyuge, original y copia.

Copia certificada de la partida de matrimonio expedida por la municipalidad.

Documentos que sustenten las cuotas mensuales (estados de cuentas, cronograma de pagos, etc.) de mantener créditos vigentes en otras entidades financieras, original y copia.

Documentación sustentatoria de otros ingresos, en caso sean declarados para la evaluación crediticia, con la finalidad de incrementar tu capacidad de endeudamiento y pago.

Del inmueble: