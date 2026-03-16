Por Redacción EC

A solo pocas semanas de que se lleven a cabo las Elecciones en Perú, más de 27 millones de peruanos se preparan para elegir por primera vez, de forma simultánea, a un presidente y dos vicepresidentes, representantes ante el Parlamento Andino, así como senadores y diputados. En cuanto al máximo cargo público, se debe tener en cuenta que si ninguno de los candidatos pasa el 50 % de los votos válidos, se realizará una segunda vuelta entre los dos primeros lugares programado para junio. En ese contexto, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) instó a la población nacional a participar de manera responsable en esta importante jornada, ya sea informándose a través de los medios de comunicación sobre la trayectoria de los candidatos u organizaciones políticas, intercambiando opiniones con familiares o amistades, o ingresando a sus plataformas oficiales. Sin embargo, advirtió que quienes no se acerquen a votar recibirán una multa que dependerá del nivel de pobreza del distrito. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.