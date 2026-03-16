A solo pocas semanas de que se lleven a cabo las Elecciones en Perú, más de 27 millones de peruanos se preparan para elegir por primera vez, de forma simultánea, a un presidente y dos vicepresidentes, representantes ante el Parlamento Andino, así como senadores y diputados. En cuanto al máximo cargo público, se debe tener en cuenta que si ninguno de los candidatos pasa el 50 % de los votos válidos, se realizará una segunda vuelta entre los dos primeros lugares programado para junio. En ese contexto, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) instó a la población nacional a participar de manera responsable en esta importante jornada, ya sea informándose a través de los medios de comunicación sobre la trayectoria de los candidatos u organizaciones políticas, intercambiando opiniones con familiares o amistades, o ingresando a sus plataformas oficiales. Sin embargo, advirtió que quienes no se acerquen a votar recibirán una multa que dependerá del nivel de pobreza del distrito. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿CUÁNTO ES LA MULTA POR NO VOTAR EN ESTAS ELECCIONES PRESIDENCIALES 2026?

El próximo domingo 12 de abril será una fecha importante para la historia del Perú, debido a que se elige a nuevas autoridades, entre ellas al presidente de la república, quien gobernará el país por los siguientes cinco años. En ese sentido, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que la ciudadanía podrá conocer si fue seleccionada como miembro de mesa a través de sus plataformas oficiales (LINK). Sin embargo, si el día de las elecciones la persona que ocupa un cargo de titular o suplente decide no acudir a cumplir su función, recibirá una multa de S/ 275. Aunque tienen la oportunidad de justificar su inasistencia mediante excusas o justificaciones formales ante la ONPE o el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Así, en cuanto a la ciudadanía que no se acerque a su local de votación para emitir su voto, también serán acreedores de una sanción económica que dependerá de la clasificación del distrito del elector, según la Ley 28859. Es decir, si una persona vive en una zona considerada como pobreza extrema, la multa asciende a S/ 27.50, mientras que los que residen en comunas consideradas pobre, la multa es de S/ 55. En el caso de habitar en un distrito considerado no pobre, la multa llega a S/ 110. Por último, para conocer si una persona cuenta con una multa electoral, el JNE puso a disposición una página web (ENLACE) que permite conocer con solo DNI si fuiste sancionado.

¿CÓMO JUSTIFICARSE PARA NO SER MIEMBRO DE MESA EN ESTAS ELECCIONES GENERALES 2026?

Luego de desarrollarse el sorteo para los miembros de mesa, en la que se eligieron a 834 660 ciudadanos, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) precisó que existe una serie de sanciones para los que incumplan con esta importante labor. No obstante, hay casos en los que se puede presentar una serie de excusas formales para quedar exento de esta labor, como un impedimento físico o mental notorio o grave; la necesidad de ausentarse del territorio nacional; estar en estado de gestación o en periodo de lactancia de niños hasta los 2 años de edad cumplidos a la fecha de la elección.

Eso no es todo, también otro de las causales están tener más de 65 años; o encontrarse comprendido en alguna de las incompatibilidades previstas en el artículo 57 de la Ley n.° 26859, referidas a los impedimentos para ser miembro de mesa. En caso de cumplir con estos factores, se tendrá que presentar una excusa ante la ONPE dentro de los cinco días hábiles posteriores a la publicación definitiva del listado. Por su parte, para los ciudadanos que residan en otros países y que, por algún motivo no puedan ejercer esta labor cívica y no puedan votar, se puede gestionar una dispensa de sufragio ante el Jurado Nacional de Elecciones por medio de la Oficina Consular.