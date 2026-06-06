El presidente José María Balcázar informó ayer que su gobierno implementará un bono de carácter permanente destinado a los ciudadanos que decidan incorporarse al servicio militar. Según explicó, la iniciativa busca brindar un beneficio económico continuo a quienes formen parte de las Fuerzas Armadas. Asimismo, el mandatario precisó que, de mantenerse el pago de manera permanente, este podría cumplir una función similar a la de una Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), otorgando un respaldo económico a los beneficiarios durante su permanencia en la institución. De esta manera, Balcázar dio a conocer esta medida durante la ceremonia conmemorativa por el 146.º aniversario de la Batalla de Arica y la renovación del juramento de fidelidad a la bandera. En el acto también se rindió homenaje a Francisco Bolognesi, reconocido héroe nacional y símbolo de la defensa peruana durante la Guerra del Pacífico.

Conoce el bono que recibiría cada joven que servirá a la patria en cualquiera de las instituciones de las fuerzas armadas

El jefe de Estado anunció que el Gobierno incorporará en el Presupuesto General de la República una asignación permanente de 300 soles para los jóvenes que cumplen servicio militar en el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea. La medida estará dirigida tanto a hombres como a mujeres que decidan enrolarse en las Fuerzas Armadas. Según explicó el mandatario, el objetivo es brindar un mayor respaldo económico a quienes dedican parte de su vida al servicio del país y que, al culminar su permanencia de aproximadamente dos años, suelen regresar a condiciones de vulnerabilidad sin contar con mecanismos de apoyo que faciliten su desarrollo futuro. En ese sentido, sostuvo que el Estado debe asumir un rol más activo en el acompañamiento de estos jóvenes, promoviendo oportunidades que les permitan acceder a mejores condiciones de vida una vez concluida su etapa en el servicio militar.

¿Qué viene realizando el Ejecutivo con respecto al Ejército para el avance de sus acciones en la que los jóvenes podrán aprender?

De igual manera, el presidente anunció que se destinarán recursos presupuestales para fortalecer las capacidades operativas del Ejército mediante la adquisición de tanques y otros equipos considerados necesarios para el cumplimiento de sus funciones. En ese contexto, aseguró que el Gobierno impulsará la aprobación de un crédito suplementario que permita concretar estas inversiones. Durante su intervención, el mandatario también destacó el legado de Francisco Bolognesi como uno de los principales símbolos de la identidad nacional. Al recordar su papel durante la Guerra del Pacífico, subrayó la relevancia de su ejemplo en momentos marcados por la división y las dificultades que enfrentaba el país. Asimismo, hizo un llamado a fortalecer la unidad entre los peruanos, señalando que la cohesión nacional resulta esencial para afrontar los retos actuales, superar escenarios adversos y consolidar el sistema democrático frente a los desafíos del presente.

El ministro de Defensa también se manifestó en la ceremonia sobre el fortalecimiento de las instituciones

Durante la ceremonia el ministro de Defensa, Amadeo Flores, ratificó el compromiso de su sector con el fortalecimiento integral de la defensa nacional. Según indicó, esta estrategia se sustenta en siete ejes prioritarios destinados a reforzar la seguridad, preservar la soberanía y contribuir al desarrollo del país. En el acto realizado en el Cuartel General del Ejército, el titular de Defensa destacó que el ejemplo de los héroes de Arica debe trascender el recuerdo histórico y convertirse en una guía para impulsar medidas concretas orientadas a mejorar las capacidades del Estado en la protección de los intereses nacionales. Asimismo, sostuvo que rendir homenaje a quienes defendieron al país implica asumir una visión de futuro y consolidar la defensa nacional como una política de Estado permanente. En esa línea, enfatizó la necesidad de continuar fortaleciendo las instituciones y los recursos destinados a garantizar la seguridad y la estabilidad del Perú frente a los desafíos actuales y venideros.

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