¿Cuánto es la multa por no colocar la bandera del Perú por Fiestas Patrias? Esto establece la Municipalidad de Lima | Foto: Andina
¿Cuánto es la multa por no colocar la bandera del Perú por Fiestas Patrias? Esto establece la Municipalidad de Lima | Foto: Andina
Por Redacción EC

Con la proximidad de las celebraciones por los 205 años de la independencia del Perú, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) recordó que el embanderamiento será obligatorio para distintas edificaciones ubicadas en el Cercado de Lima durante un periodo determinado de julio. La medida busca reforzar el respeto por los símbolos patrios y la identidad nacional. Además, la entidad advirtió que quienes incumplan esta disposición o utilicen la bandera de manera inadecuada podrán recibir multas según la ubicación del predio y el tipo de infracción. Conoce quiénes deben cumplir esta obligación, desde cuándo estará vigente la medida, cuáles son las reglas para exhibir correctamente la bandera del Perú y cuánto deberás pagar si no acatas lo dispuesto por la Municipalidad de Lima.

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