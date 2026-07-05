Con la proximidad de las celebraciones por los 205 años de la independencia del Perú, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) recordó que el embanderamiento será obligatorio para distintas edificaciones ubicadas en el Cercado de Lima durante un periodo determinado de julio. La medida busca reforzar el respeto por los símbolos patrios y la identidad nacional. Además, la entidad advirtió que quienes incumplan esta disposición o utilicen la bandera de manera inadecuada podrán recibir multas según la ubicación del predio y el tipo de infracción. Conoce quiénes deben cumplir esta obligación, desde cuándo estará vigente la medida, cuáles son las reglas para exhibir correctamente la bandera del Perú y cuánto deberás pagar si no acatas lo dispuesto por la Municipalidad de Lima.

¿QUIÉNES DEBEN COLOCAR LA BANDERA NACIONAL Y EN QUÉ FECHAS?

La disposición municipal alcanza a las viviendas, edificios y establecimientos comerciales que se encuentran dentro del Cercado de Lima. El embanderamiento será obligatorio desde el 15 hasta el 31 de julio, periodo en el que se desarrollan las actividades por el aniversario número 205 de la independencia del Perú.

Con esta medida, la comuna busca que los inmuebles luzcan los colores patrios durante las celebraciones y que los ciudadanos participen activamente en esta conmemoración nacional, fortaleciendo el respeto por los símbolos que representan al país.

Bandera de Perú. (Foto: Canva)

¿DE CUÁNTO ES LA MULTA POR NO COLOCAR LA BANDERA DEL PERÚ DURANTE FIESTAS PATRIAS?

La Municipalidad de Lima estableció distintas sanciones para quienes incumplan la obligación de embanderar sus inmuebles dentro del Cercado de Lima.

En el caso de los predios ubicados en el Centro Histórico, la multa asciende a S/1.375, mientras que para el resto del Cercado el monto fijado es de S/550. Si además se detecta un uso ofensivo de la bandera o alguna modificación de su diseño original, la sanción puede incrementarse hasta S/5.500.

Estas penalidades forman parte de la Ordenanza Municipal N.° 2200, que regula este tipo de infracciones y establece las medidas aplicables para quienes incumplan la disposición vigente.

¿CUÁLES SON LAS REGLAS PARA EXHIBIR CORRECTAMENTE LA BANDERA?

La comuna indicó que la bandera debe instalarse en la parte superior central del inmueble y sujetarse mediante un asta apropiada. Asimismo, solo podrá colocarse una bandera por cada predio. También se especifica que no está permitido ubicarla en ventanas, balcones o puertas. Estas condiciones fueron establecidas para que el símbolo patrio sea mostrado de forma adecuada y con el respeto que representa durante las celebraciones de Fiestas Patrias, según explica Infobae.

Bandera del Perú | Foto: Freepik

¿QUÉ ACCIONES REALIZARÁ LA MUNICIPALIDAD PARA HACER CUMPLIR LA MEDIDA?

Como parte de la implementación de la medida, la Gerencia de Fiscalización y Control realizará labores de orientación dirigidas a propietarios de viviendas y negocios para explicar el contenido de la norma y resolver dudas sobre su aplicación. El propósito es incentivar el cumplimiento voluntario del embanderamiento y promover el respeto por los símbolos patrios. De esta manera, la Municipalidad de Lima busca fortalecer el civismo, reforzar la identidad nacional y contribuir a que la ciudad presente una imagen acorde con las celebraciones por la independencia del Perú.

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