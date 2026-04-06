Las Elecciones Generales 2026 están a poco de desarrollarse en el Perú, y más de 27 millones de ciudadanos habilitados se acercarán hasta las urnas para escoger a sus próximos gobernantes políticos: presidente y dos vicepresidentes, representantes ante el Parlamento Andino, así como senadores y diputados. Previamente a esta importante jornada electoral, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) organizará el esperado debate presidencial, en el que participarán los 35 candidatos al sillón de Pizarro con el objetivo de convencer al electorado con sus mejores propuestas, como la seguridad ciudadana y la lucha contra la corrupción. Frente a ello, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) advirtió a la población sobre las multas que podrían recibir si no acuden a votar este 12 de abril. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿Cuánto pagarías por no votar? Estos son los tres montos que deberás asumir si no participas de las Elecciones Generales 2026

El próximo domingo 12 de abril será una fecha importante para la historia del Perú, debido a que se elige a nuevas autoridades, entre ellas al presidente de la república, quien gobernará el país por los siguientes cinco años. En ese sentido, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que la ciudadanía podrá conocer su local de votación y si fue seleccionada como miembro de mesa a través de sus plataformas oficiales (LINK). Sin embargo, si el día de las elecciones la persona que ocupa un cargo de titular o suplente decide no acudir a cumplir su función, recibirá una multa de S/ 275. Aunque tienen la oportunidad de justificar su inasistencia mediante excusas o justificaciones formales ante la ONPE o el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Así, en cuanto a la ciudadanía que no se acerque a su local de votación para emitir su voto, también serán acreedores de una sanción económica que dependerá de la clasificación del distrito del elector, según la Ley 28859. Es decir, si una persona vive en una zona considerada como pobreza extrema, la multa asciende a S/ 27.50, mientras que los que residen en comunas consideradas pobre, la multa es de S/ 55. En el caso de habitar en un distrito considerado no pobre, la multa llega a S/ 110. Por último, para conocer si una persona cuenta con una multa electoral, el JNE puso a disposición una página web (ENLACE) que permite conocer con solo DNI si fuiste sancionado.

¿Cómo justificarse para no ser miembro de mesa?

Luego de desarrollarse el sorteo para los miembros de mesa, en la que se eligieron a 834 660 ciudadanos, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) precisó que existe una serie de sanciones para los que incumplan con esta importante labor. No obstante, hay casos en los que se puede presentar una serie de excusas formales para quedar exento de esta labor, como un impedimento físico o mental notorio o grave; la necesidad de ausentarse del territorio nacional; estar en estado de gestación o en periodo de lactancia de niños hasta los 2 años de edad cumplidos a la fecha de la elección.

Eso no es todo, también otro de las causales están tener más de 65 años; o encontrarse comprendido en alguna de las incompatibilidades previstas en el artículo 57 de la Ley n.° 26859, referidas a los impedimentos para ser miembro de mesa. En caso de cumplir con estos factores, se tendrá que presentar una excusa ante la ONPE dentro de los cinco días hábiles posteriores a la publicación definitiva del listado. Por su parte, para los ciudadanos que residan en otros países y que, por algún motivo no puedan ejercer esta labor cívica y no puedan votar, se puede gestionar una dispensa de sufragio ante el Jurado Nacional de Elecciones por medio de la Oficina Consular.

El IMPORTANTE anuncio que hizo el Reniec sobre la emisión del DNI electrónico en este 2026: no te pierdas estos beneficios

Aunque los electores pueden sufragar con su DNI vencido, el Reniec ha impulsado una campaña para promover el uso del DNI electrónico, ofreciendo tarifas especiales hasta el 31 de diciembre de 2026.

Para mayores de 17 años, los costos de renovación, duplicado o corrección del documento se han fijado en 30 soles, mientras que para los menores de edad el trámite tiene un valor de 16 soles.

Esta medida ha mostrado resultados positivos, con más de 2 millones de DNI electrónicos emitidos en lo que va del año, brindando a los peruanos una opción moderna y segura para su identificación, según reporta América TV.